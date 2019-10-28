Дженнифер Энистон: о решении зарегистрироваться в Instagram и поцелуях с девушками
На днях 50-летняя Дженнифер Энистон стала гостьей вечернего шоу Эллен Дедженерес. В беседе с 61-летней ведущей Эллен Дедженерес звезда сериала «Друзья» рассказала о своей новой работе над сериалом «Утреннее шоу» и многом другом, передает Spletnik.
В какой-то момент в разговоре Джен вспомнила, как в одном из недавних эфиров шоу Дедженерес (Эллен, к слову, является открытой лесбиянкой и состоит в браке с актрисой Поршей де Росси) ведущая поцеловалась в губы с радиоведущим Говардом Стерном.
Как это было? Тебе понравилось? Ты нервничала? Вошла во вкус?
— завалила Энистон вопросами Дедженерес.
Это что-то, что тебя заводит?
— ответила Эллен Дженнифер.
Следом Энистон спросила у Дедженерес, как часто она целуется с мужчинами. Эллен призналась, что время от времени целует парней в губы, а также в ответ поинтересовалась у Джен, когда она последний раз целовалась в губы с девушкой.
Актриса задумалась, но так и не смогла вспомнить, когда последний раз целовалась в губы с представительницами прекрасного пола. Реакция Эллен на слова Джен была молниеносной: она придвинулась к ней и намекнула, что готова к поцелую. Энистон немного смутилась, однако в следующую секунду уже целовалась с ведущей прямо в эфире вечернего прайм-тайма.
Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет,
— сказала Дедженерес после поцелуя Энистон, а также отметила, что у нее очень мягкие губы.
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В этом разговоре Дженнифер Энистон также рассказала о том, как наконец решилась завести свой официальный аккаунт в Instagram. Актриса призналась, что в какой-то момент задумалась о том, почему бы ей не «присоединиться к партии, ведь это не так уж и страшно». Таким образом актрисе даже удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса — всего за 5 часов 16 минут с момента создания аккаунта число ее подписчиков возросло до миллиона.