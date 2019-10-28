Дженнифер Энистон: о решении зарегистрироваться в Instagram и поцелуях с девушками

В какой-то момент в разговоре Джен вспомнила, как в одном из недавних эфиров шоу Дедженерес (Эллен, к слову, является открытой лесбиянкой и состоит в браке с актрисой Поршей де Росси) ведущая поцеловалась в губы с радиоведущим Говардом Стерном.

Как это было? Тебе понравилось? Ты нервничала? Вошла во вкус?

— завалила Энистон вопросами Дедженерес.

Это что-то, что тебя заводит?

— ответила Эллен Дженнифер.

Следом Энистон спросила у Дедженерес, как часто она целуется с мужчинами. Эллен призналась, что время от времени целует парней в губы, а также в ответ поинтересовалась у Джен, когда она последний раз целовалась в губы с девушкой.

Актриса задумалась, но так и не смогла вспомнить, когда последний раз целовалась в губы с представительницами прекрасного пола. Реакция Эллен на слова Джен была молниеносной: она придвинулась к ней и намекнула, что готова к поцелую. Энистон немного смутилась, однако в следующую секунду уже целовалась с ведущей прямо в эфире вечернего прайм-тайма.

Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет,

— сказала Дедженерес после поцелуя Энистон, а также отметила, что у нее очень мягкие губы.

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