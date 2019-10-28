Гороскоп на неделю: Тельцов ждут кардинальные перемены, а Львы столкнутся с соперничеством

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Вы неотразимы! Излучаете сексуальные флюиды, искушая противоположный пол на любовные подвиги. Неделя стартовая, начинается новый жизненный виток, где прежде всего нужно объявить войну плохим привычкам. Избавиться от отработанного хлама и сосредоточиться на важнейших вещах. Устроив генеральную "уборку" прошлого, оставьте на вооружении лучший опыт. Тяга к совершенству – вечный процесс, и все же стремитесь стать образцом во всем, тогда к вам потянутся люди высокой духовной культуры, образованные, религиозные, возвышенные. Они и есть птицы вашего полета. Общаться лишь бы с кем нельзя, разбазарите драгоценный духовный потенциал.

Если притязания, аппетиты удовлетворить труда не составит, в материальном плане пока фартовая полоса, живите в удовольствие, сорите деньгами (до декабря), шикуйте, но непременно делитесь благами с окружающими, ведь дается с лихвой, а это может развратить Эго.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Репертуар ресурсов богат, но ими следует пользоваться тайно, у вас есть преданные доверенные лица, с которыми пуд соли съели, поэтому вместе удастся горы свернуть. И сами выступайте в роли покровителя, подавайте милостыню нуждающимся (тайно, без огласки), жертвенно любите, не рассчитывая на взаимность, в Небесной канцелярии все фиксируется.

Одновременно избегайте многолюдных мест, отшельничество – отличный способ для подзарядки жизненной энергией. Если собственные аппетиты пронизаны эгоизмом, душит скупость, тем хуже, потери неизбежны. Любые убытки есть тестом на жмотство.

А когда интересы окружения на первом месте, тогда и вам достанется лакомый кусок от пирога совместных достижений. Щедрость (материальная, сердечная, физическая) до мая является стимулятором преуспевания и обогащения. Потеряли что-то (или вас обокрали) – не плачьтесь, а радуйтесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Время реставрировать дружеские взаимоотношения, братайтесь с людьми, это залог триумфа, однако имейте в виду: привилегии выбора друзей предназначены только вам. Если кто-то не пришелся по сердцу и навязывает себя – с чистой совестью отказывайте. Однако это не должно приводить к обидам, вражде, учитесь мирно сотрудничать, договариваться, идти на компромисс. Ваша задача до мая – стать дипломатом везде, поставив интересы окружения на пьедестал. Принципиальных, упертых лиц ждет регресс. Одиночки, готовьтесь замуж (жениться). Вам предназначено влюбиться и создать гармоничный союз.

Но уникальность личного мастерства заключается в том, что партнер не должен подозревать, чувствовать ваше воздействие на него, наивно считая себя героем-командиром в отношениях.

Занимайтесь благотворительностью, тогда и вам придет аналогичная помощь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Чем выше профессиональный успех и социальный статус, тем сильнее ощущение личного счастья. Начальство от вас в восторге, роль любимца можно использовать с пользой и даже закрутить служебный роман. У бизнесменов и карьеристов счастливый звездопад, вероятны кадровые ротации, изменение должности, руководства, профессионального направления. Куйте железо пока горячо, укрепляйте профессиональную крепость, здесь вам равных не будет, если соедините природный талант, деловую смекалку и менеджерскую жилку. А главное – сумеете выработать иммунитет против гипнотического воздействия шефа.

Тем, кто нашел свое предназначение (бизнес), ждет много работы. И денег. С душой трудитесь, укрепляйте дружеские узы с сотрудниками (и не только). Нынче вы отличный политический стратег, поэтому в критический момент не рубите сплеча, а помните о том, что вы вдвойне в ответе за тех, кто от вас зависим. Придерживайтесь должностной субординации.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Мировоззрение требует кардинальных изменений, вооружитесь отрицательными и положительными наработками плюс чужими ошибками и создайте индивидуальную философию бытия, у каждого человека она неповторима. Негативный опыт – тоже опыт.

Если возникнет ощущение фатума, это не плод бурной мистической воображения, поистине все, чего желает Господь, нынче транслируется через вас. Миссия высокая, "подкачайте" духовные бицепсы, тогда сможете блестяще противостоять злу, творить добро, нести в мир любовь, мудрость, гармонию.