Рыбам не стоит обращаться за помощью, а Козерогов ждут победы! Гороскоп на 28 октября

Эмоциональный фон отличается стабильностью, поэтому день подходит как для приятного общения с близкими, так и для обсуждения и решения общих проблем. Вы не лишитесь душевного равновесия, даже если отнюдь не все будет идти так, как хотелось бы.

Дева

Девы смогут преуспеть в разнообразных занятиях, и даже из трудных ситуаций выйдут легко и изящно благодаря своевременному получению помощи от влиятельных покровителей. День отлично подходит для реализации совместных проектов и поиска новых союзников, проведения деловых переговоров любого уровня. Очень благоприятна и финансовая картина, возможны значительные денежные поступления.

Отношения с любимым человеком складываются непросто, вам придется проявить максимум терпения, чтобы избежать конфликтов и ссор. Не стоит вести отвлеченных дискуссий, обсуждать вопросы мироустройства – именно такие темы становятся сегодня наиболее плодотворной почвой для серьезных конфликтов.

Весы

Возможны трудности в отношениях с коллегами и руководством, особенно у Весов, склонных брать на себя ответственность за других. Этот день совершенно не подходит для того, чтобы решать организационные вопросы и заниматься реализацией каких-то совместных проектов. Есть шанс добиться успехов у представителей творческих профессий, студентов и педагогов, которые привыкли полагаться, в первую очередь, на свои собственные силы.

Противоречивы отношения со старшими родственниками, и надо сказать, что и вы в этом отчасти виноваты. Ожидая поддержки и помощи, вы не торопитесь делиться своими планами, да и делами окружающих не слишком интересуетесь – такая позиция едва ли способствует взаимопониманию.

Скорпион

День неожиданностей – и неожиданностей, к сожалению, не всегда приятных. По крайней мере, в том, что касается работы и учебы, вас ждут скорее проблемы и трудности, чем радости. Бороться с влиянием негативных тенденций будет легче тем, кто имеет надежных друзей и верных соратников. Финансовая ситуация благоприятна, однако для крупных покупок и инвестиций это день не самый подходящий.

Зато в личной жизни ситуация складывается благоприятная. Есть шанс найти общий язык с симпатичной вам особой, помириться после ссоры с любимым человеком или завязать знакомство, которое будет приятным и многообещающим.

Стрелец

Деятельные и неутомимые Стрельцы преуспеют, если с самого утра определятся с кругом задач, требующих немедленного решения. Попытки объять необъятное не увенчаются успехом, и даже вашей почти неистощимой энергии не хватит на то, чтобы разобраться со всеми возникающими в течение дня проблемами.

Отношения со старшими родственниками складываются непростые, но едва ли вы предадите этому значение – куда больше вас интересует сфера романтических привязанностей, и в этом нет ничего удивительного, поскольку именно в ней сейчас преобладают позитивные тенденции. Стрельцы, желающие внести перемены в личную жизнь, могут воспользоваться моментом и проявить инициативу.

Козерог