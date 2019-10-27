Анастасия Решетова показала, как успокаивает сына во время капризов

Супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала и показала в Instagram, как убаюкивает сына колыбели.

Когда Ратмир капризничает, я иногда успокаиваю его инструментальной музыкой корейского композитора Yiruma. Мы часто слушали его, когда он был еще в животике. И кажется, что он до сих пор помнит эти мелодии,

— уточнила модель.

На видео малыш под звуки успокаивающего мотива и поглаживания мамы спит без задних ног. Его лица Решетова, по старинной традиции, до поры не показывает посторонним. Даже при том, что с таким пожеланием умиленные подписчики не раз обратились к ней в комментариях.

Многих молодых мам также заинтересовал момент кормления наследника — известно, что младенцы успокаиваются во время грудного вскармливания. А кто-то спросил, почему Решетова не ставит Ратмиру песни отца. На эти и другие вопросы Анастасия не ответила. Тем не менее поклонники в очередной раз пришли к выводу, что она замечательная мама.