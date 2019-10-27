Ани Лорак в белом платье вызвала подозрения в тайной свадьбе

Поклонники Ани Лорак заподозрили, что певица тайно вышла замуж. Слухи спровоцировал снимок, который Каролина (это настоящее имя артистки) опубликовала в своем Instagram, пишет сайт «Российский диалог». На нем 41-летняя Лорак стоит в белом платье с букетом полевых цветов в руках и выглядит невероятно счастливой.

Пусть любовь согревает в холодное время,

— подписала фото певица.

Известно, что последнее время Ани Лорак всюду видят с 26-летним украинским саунд-продюсером лейбла «Black Star» Егором Глебом. И фанаты очень рады за любимую артистку, которая около года назад пережила измену мужа и непростой развод.

«Снова эти прекрасные глазки засияли!», «Как будто свадебное фото», «Невеста прямо!», «Пусть этот вечер изменит вашу жизнь, Дива!», «Вам идет любовь», — пишут комментаторы.

Фотографию Ани Лорак смотрите ЗДЕСЬ!

Впрочем, нашлись и злопыхатели, отмечающие, что Каролина выглядит на снимке слишком уж молодо и явно перестаралась с фотошопом.