Что случилось? Беременная вторым ребенком Мэрилин Керро пугает поклонников

Почему многие из нас боятся показать, что они чувствуют? Почему мы боимся показывать слезы? Я слышала от многих людей, что это признак слабости, признак отсутствия внимания… Как бы вы это назвали? Когда мы были маленькими детьми и получили травмы, мы плакали. Неважно, что думают другие. Мы были достаточно свободны, чтобы показать, как мы себя чувствуем. Так почему же так тяжело сейчас, когда мы старше? Вы слышали фразу - просто соберись, ты уже взрослый? Звучит знакомо ? Слезы для меня показывают эгоизм и честность с самим собой. Когда мы плачем, мы открываем свои закрытые эмоции, и таким образом тело избавляется от стресса. Люди, которые склонны закрывать себя от эмоций или боятся их, болеют очень часто… Первая часть, которая поражается, - это горло. Знакомая ситуация, когда вы хотите что-то сказать или просто заплакать, но вместо этого решаете проглотить и сделать хорошее лицо? Таким образом, вы закрываете горловую чакру, и основные проблемы возникают с миндалинами или хроническим кашлем. Я всегда вкладываю в сердца людей, что все наши болезни исходят из блоков, которые мы сами создаем. Сейчас последний раз, чтобы снять маски, жить и чувствовать, как ты думаешь ... #битваэкстрасенсов #магия#мерилинкерро #тнт #гадание#ясновидящая

