Что случилось? Беременная вторым ребенком Мэрилин Керро пугает поклонников

Мэрилин Керро два года встречалась с победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» 32-летним Александром Шепсом. Тогда ведьма неоднократно намекала своему возлюбленному, что хочет настоящую семью и ребенка, но Шепс был не готов становиться отцом. По слухам, ещё в период отношений с Александром Мэрилин закрутила интрижку с норвежским плотником Марком Александром Хансеном, от которого вскоре забеременела и рассталась с Шепсом. Медиум очень тяжело переживал разрыв с рыжеволосой красавицей, просил вернуться и посвещал стихи. Не исключено, что с горя и отчаяния Шепс мог проклясть девушку за измену, ведь после Мэрилин Александр больше не заводил новые отношения, а только топил свою боль в работе.