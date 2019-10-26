Что случилось? Беременная вторым ребенком Мэрилин Керро пугает поклонников

31-летняя звезда мистического шоу Мэрилин Керро дала фанатам повод для беспокойства. Ведьма перестала показывать мужа, редко выходит на связь, стала много работать, при этом все время демонстрируя подавленное настроение.
Теперь же эстонка дала понять, что слезами борется со стрессом, ведь якобы такой метод помогает не заболеть.
Мэрилин Керро два года встречалась с победителем 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» 32-летним Александром Шепсом. Тогда ведьма неоднократно намекала своему возлюбленному, что хочет настоящую семью и ребенка, но Шепс был не готов становиться отцом. По слухам, ещё в период отношений с Александром Мэрилин закрутила интрижку с норвежским плотником Марком Александром Хансеном, от которого вскоре забеременела и рассталась с Шепсом. Медиум очень тяжело переживал разрыв с рыжеволосой красавицей, просил вернуться и посвещал стихи. Не исключено, что с горя и отчаяния Шепс мог проклясть девушку за измену, ведь после Мэрилин Александр больше не заводил новые отношения, а только топил свою боль в работе.
Почему многие из нас боятся показать, что они чувствуют? Почему мы боимся показывать слезы? Я слышала от многих людей, что это признак слабости, признак отсутствия внимания… Как бы вы это назвали? Когда мы были маленькими детьми и получили травмы, мы плакали. Неважно, что думают другие. Мы были достаточно свободны, чтобы показать, как мы себя чувствуем. Так почему же так тяжело сейчас, когда мы старше? Вы слышали фразу - просто соберись, ты уже взрослый? Звучит знакомо ? Слезы для меня показывают эгоизм и честность с самим собой. Когда мы плачем, мы открываем свои закрытые эмоции, и таким образом тело избавляется от стресса. Люди, которые склонны закрывать себя от эмоций или боятся их, болеют очень часто… Первая часть, которая поражается, - это горло. Знакомая ситуация, когда вы хотите что-то сказать или просто заплакать, но вместо этого решаете проглотить и сделать хорошее лицо? Таким образом, вы закрываете горловую чакру, и основные проблемы возникают с миндалинами или хроническим кашлем. Я всегда вкладываю в сердца людей, что все наши болезни исходят из блоков, которые мы сами создаем. Сейчас последний раз, чтобы снять маски, жить и чувствовать, как ты думаешь ... #битваэкстрасенсов #магия#мерилинкерро #тнт #гадание#ясновидящая
Не так давно Мэрилин сообщила а второй беременности, а теперь публикует в соцсетях депрессивные посты, где советует людям побольше плакать, чтобы не держать в себе накопившейся стресс и тем самым не заработать болезней. На фото и сама Мэри выглядит достаточно грустной с опухшим лицом и заплаканными глазами. Кроме того, экстрасенс уже длительное время не показывает супруга.