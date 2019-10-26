Нет слов... Пол торгового центра сделали из обломков надгробий

При создании мозаичного пола из резаной плитки, строители использовали обломки памятников с портретами усопших. До конца неизвестно, это отходы производства или плиты с реальных памятников, но ходить по такому полу, как минимум не этично.

На снимках видно, что при создании пола из резаной плитки были использованы обломки памятников с портретами усопших, пишет YK-news.kz.

В администрации торгового дома подтвердили факт, однако переложили ответственность на подрядчика, выполнявшего строительные работы и, соответственно, занимавшегося закупкой материалов.

В торговом доме шёл ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал было невозможно. Факт вскрылся лишь к концу ремонтных работ,

— сообщили в администрации.