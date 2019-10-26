Неудачные союзы. Какие имена вам противопоказаны

В браке каждый из партнеров раскрывается, как цветок, — неожиданные стороны характера, привычки, предпочтения становятся психологической почвой для супругов. Специалисты считают, чтобы брак оказался счастливым, важно обращать внимание на многие вещи. По мнению профессора и психолога Бориса Хигира, залог счастливого и крепкого союза — совместимость имен мужчины и женщины.

Дмитрий

Деликатен, весел, обходителен, никогда не откажет ни во внимании, ни в сексе. Умеет сочувствовать и хорошо понимает других людей.

Подходят: удачный брак может планировать с женщинами, которых зовут Инна, Зоя, Ксения. Их отличает спокойный, уравновешенный характер. Дремлющие в них темперамент и страсть может оценить только такой терпеливый, ласковый и сексуальный супруг, как Дмитрий.

Не подходят: Регина, Роксана, Роза. Они очень эмоциональные и взрывные. Общение с такими особами вносит разлад в супружескую жизнь и влияет на собственную самооценку Дмитрия.

Юрий

Светлый, весёлый и общительный человек. Как правило, Юра — однолюб. Свою любимую он окружает вниманием и теплом.

Подходят: спокойные, уравновешенные, скромные Виктория, Вероника и Олеся. Они смогут создать для компанейского Юрия семейный уют. С такими девушками Юрий сможет реализовать свои планы.

Не подходят: Екатерина, Татьяна, Ульяна, Лиза, Софья — это часто эгоистичные и эксцентричные женщины, которые мало прислушиваются к мнению Юрия, тем самым травмируют его. Вряд ли такой союз продержится долго.

Александр

Взрывной и властный эгоист. Очень влюбчивый и азартный, но спутницу выбирает осмотрительно.

Подходят: молчаливые и уступчивые Ирина, Вера, Надежда. Они не будут задавать лишних вопросов, в каком бы виде Александр ни вернулся домой. Смогут растопить сердце тирана и сгладить острые углы семейного быта.

Не подходят: Мила, Полина, Арина — неуступчивые и конфликтные особы, которые всегда достигают того, чего желают. Не будут выполнять требования Александра, союз буквально может сделать одного из партнёров инвалидом.

Алексей

Доброжелательный и немногословный, почти всегда спокоен. В то же время упрям и настойчив. Осторожен в отношениях с женщинами.

Подходят: уравновешенные Надежда, Мила, Нона, Наталья, Полина, Кристина и Светлана. Они не созданы для одиночества, в браке дамы с этими именами будут трепетно и осторожно выстраивать семейные отношения. Их способность побыть и личным психологом, и куртизанкой, и даже инженером делает их важным партнёром, с которым Алексей будет долго планировать покорение очередных вершин.

Не подходят: Яна, Эльза, Татьяна, Юлия. Женщины с этими именами будут брать роль лидера на себя и пытаться им командовать, а Алексей этого не любит.

Сергей

Крайне ранимый и чувствительный стратег. Всего добивается, но сам редко выполняет свои обещания.

Подходят: спокойные и даже немного равнодушные Нина, Ольга, Вера. Они не будут задавать ему лишних вопросов, он ценит эту способность. Для носительниц таких имён главное, чтобы их мужчина дошёл до дома и был с ними. Сергею важно, что дома его всегда ждут вкусный ужин и радостные семейные вечера, которые мастерски создают девушки с такими именами.

Не подходят: Дарья, Лина, Виктория, Маргарита. С ними Сергею придётся постоянно отчитываться за свои действия, чего он не любит. Эти избранницы не потерпят бесконечные воздушные замки, которыми щедро одаривает их супруг.

Роман

Жестокий по характеру, влюбчивый. Часто меняет партнёрш, так как не совпадает в браке со многими женщинами из-за своего характера.

Подходят: терпеливые Олеся и Вера. Они могут закрывать глаза на сумасбродства Романа, но и их терпения может хватить ненадолго.

Особенно неудачны союзы с Екатериной, Анжелой, Аллой, Лизой и Светланой. Всем им тяжело строить отношения с Романом. Каждой из них необходима стабильность и уверенность в отношениях, которые Роман не в силах дать никому.