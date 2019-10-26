А так можно было? Самая сексуальная радиоведущая Эстонии показала маленькое фото в бикини
24-летняя эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт обладает весьма неординарным чувством юмора и нередко шокирует поклонников и прессу довольно скандальными высказываниями.
Так, поход в СПА на острове Сааремаа со своим возлюбленным девушка решила анонсировать в Instagram c с помощью несколько странного снимка.
На крошечной фотографии радиоведущая позирует в бикини телесного цвета.
Маленькое фото в бикини для вас,
— подписала она снимок.
На следующей фотографии девушка позирует уже в компании своего молодого человека, спрятав за ним свои роскошные формы.