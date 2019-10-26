Сб, 26.10.2019
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  • А так можно было? Самая сексуальная радиоведущая Эстонии показала маленькое фото в бикини

А так можно было? Самая сексуальная радиоведущая Эстонии показала маленькое фото в бикини
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Brigitte Susanne Hunt.

ФОТО: Andrei Ozdoba

24-летняя эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт обладает весьма неординарным чувством юмора и нередко шокирует поклонников и прессу довольно скандальными высказываниями. 

Так, поход в СПА на острове Сааремаа со своим возлюбленным девушка решила анонсировать в Instagram c с помощью несколько странного снимка.

На крошечной фотографии радиоведущая позирует в бикини телесного цвета.

Маленькое фото в бикини для вас, 

— подписала она снимок. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @brigittesusanne

На следующей фотографии девушка позирует уже в компании своего молодого человека, спрятав за ним свои роскошные формы. 

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @brigittesusanne

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