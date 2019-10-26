Гороскоп на 26 октября: Тельцы влюбляются, у Раков финансовые трудности

А вот эмоциональный фон не слишком благоприятен. Возможны острые приступы тоски, печали, меланхолии. В такие моменты близкие люди будут поддерживать друг друга, и именно в подлинном взаимопонимании и бескорыстной поддержке кроется ключ к преодолению негативных тенденций, пишет Dvorec.ru.

Овен

Удачный день для проведения важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или области деятельности. Овнам представится возможность значительно увеличить свои доходы, укрепить финансовые позиции. Сделки и покупки обещают быть очень удачными. Некоторые профессиональные трудности все же не исключены, и в первую очередь они связаны с неадекватной реакцией коллег на ваши предложения и поступки.

Нежелательны поездки, вдали от дома могут произойти не самые приятные события. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и давайте советы лишь самым близким людям. Этот день обещает массу новых впечатлений влюбленным. Возможны романтические увлечения, которые сыграют важную роль в вашей жизни.

Телец

Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.

Для многих Тельцов этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.

Близнецы

Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Вас ждут разнообразные развлечения, увлекательные мероприятия, запоминающиеся поездки и просто хороший отдых. Финансовая ситуация благоприятна, вы можете позволить себе сделать крупные покупки, порадовать себя и близких подарками. Родственники порадуют вас бескорыстной заботой, искренним интересом к вашим делам. Не исключены романтические увлечения, однако отношения будут развиваться несколько медленнее, чем вам хотелось бы.

Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе, а также обсуждения важных вопросов с влиятельными людьми.

Рак

Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны непредвиденные расходы, значительные потери. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, посещать увеселительные заведения. От азартных игр следует отказаться. Поездки будут приятными, вдали от дома возможны интересные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Жизненный потенциал достаточно высок, переутомление вам не грозит.

Не всегда просто будет поладить с членами семьи. Требования, которые предъявляют к вам родственники, достаточно высоки. Не давайте необдуманных обещаний и старайтесь не нарушать сложившихся традиций: ответственность и некоторый консерватизм пойдут вам на пользу.

Лев