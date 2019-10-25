Астропрогноз на ноябрь 2019 года

Астрологи утверждают, что ноябрь окажется очень ярким и невероятно важным месяцем, потому что в это время ожидаются резкие изменения в энергетике планет. Многие из этих изменений будут положительными, что можно расценивать как подарок судьбы к предстоящей зиме.

Овен

Первая половина месяца будет очень спокойной и размеренной для представителей этого Знака. Единственным источником неприятностей могут быть окружающие Овнов люди — завистливые или просто негативные. После общения с ними желательно как можно быстрее восстанавливать энергетику, чтобы не навлекать на себя проблемы и не впадать в апатию.

Период застоя продлится до 19 числа. 19 ноября Марс резко преобразится, сменив Знак, что очень позитивно скажется на настроении и удаче Овнов. Красная планета поможет им найти новую мотивацию, стать оптимистичнее, бодрее, смелее. В конце осени Овны смогут обрести все то, что они потеряли за последние пару месяцев. Это будет крайне продуктивное время.

Телец

Первый день ноября будет обычным и неприметным, но начиная со 2 ноября Тельцов будет ожидать много ярких эмоций, удача и резкая смена энергетики, вызванная кардинальными изменениями в настроении звезд и планет. Деструктивную энергию сменит созидательная. Это произойдет очень резко, поэтому 2 число станет для многих Тельцов днем небольшого хаоса.

Очень благоприятный период продлится до 25 числа. Потом наступит приятное затишье. Единственная важная рекомендация на завершающий этап осени — предельная осторожность в общении с окружающими. Советы экстрасенсов научат Тельцов разбираться в людях. Венера в Козероге в конце осени означает, что пора браться за тяжелую работу и не откладывать ничего на потом.

Близнецы

С 1 по 19 число включительно Близнецов ожидает не совсем обычный период. Вокруг этих людей будут происходить необъяснимые вещи. Астрологи настоятельно рекомендуют в это время не отправляться в дальние путешествия. Если придется нарушить это правило, то в пути нужно быть предельно осторожными и собранными.

Начиная с 20 числа звезды помогут Близнецам возобновить движение в привычном направлении. Конец месяца будет очень продуктивным для всех сфер жизни. Близнецам стоит больше общаться с представителями романтичных и любящих Знаков Зодиака, потому что такие люди будут источником тепла и заботы для них.

Рак

У Раков ожидается один из самых спокойных периодов среди всех Знаков Зодиака. Шестое чувство будет активным постоянно, так что в трудных ситуациях можно полагаться на внутренний голос.