Оскандалившийся советник эстонского министра находится в предынфарктном состоянии
Вчера утром с Катрин Луст связался Якко Вяли, чтобы отменить запланированное на понедельник интервью для передачи «Kuuuurija». По его словам он находится в предынфарктном состоянии.
«Сегодня уже смог немного поспать. Это была первая ночь в течение шести дней. Но абсолютное отсутствие аппетита, скачки давления и аритмия, очевидно, вынудят обратиться в больницу. Положение критическое», — сообщил Вяли.
Он добавил, что интервью отменяется, так как чувствует себя крайне плохо.
«У меня предынфарктное состояние, интервью отменяется. Сорри», — написал бывший политик в СМС. «Kuuuurija» желает Якко Вяли крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.