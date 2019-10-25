Пт, 25.10.2019
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  • Оскандалившийся советник эстонского министра находится в предынфарктном состоянии

Оскандалившийся советник эстонского министра находится в предынфарктном состоянии
Kuuuurija

Jakko Väli

ФОТО: Erik Prozes

Вчера утром с Катрин Луст связался Якко Вяли, чтобы отменить запланированное на понедельник интервью для передачи «Kuuuurija». По его словам он находится в предынфарктном состоянии.

«Сегодня уже смог немного поспать. Это была первая ночь в течение шести дней. Но абсолютное отсутствие аппетита, скачки давления и аритмия, очевидно, вынудят обратиться в больницу. Положение критическое», — сообщил Вяли.

Он добавил, что интервью отменяется, так как чувствует себя крайне плохо.

«У меня предынфарктное состояние, интервью отменяется. Сорри», — написал бывший политик в СМС. «Kuuuurija» желает Якко Вяли крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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