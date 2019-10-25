Сергей Лазарев опубликовал новое фото с дочерью

Почти год Сергей Лазарев скрывал свою дочь Анну, но теперь, когда о том, что в его жизни появился еще один ребенок, он рассказал в телешоу, больше нет смысла делать из этого тайну. И Лазарев может делиться с поклонниками милыми семейными кадрами, пишет Сплетник.
Так, артист опубликовал новое фото с сыном и дочкой, показав, к кому спешит после концертов и гастролей:
Папа приехал,
— подписал он нежный снимок.
Восторженные комментарии фолловеров не заставили себя ждать, причем комплименты сыпались как от простых поклонников артиста, так и от его звездных друзей: от Светланы Бондарчук до Зары и Леры Кудрявцевой.
К слову, именно в эфире телешоу последней, программы "Секрет на миллион", Лазарев недавно и рассказал о том, что год назад у него родилась дочь Анна. Девочка является полноценной сестрой Никиты, старшего сына Лазарева, — у детей одна биологическая мать, но вынашивали их разные женщины.
К выбору суррогатной матери Лазарев подошел ответственно:
Главное — у нее должны были быть свои дети. Она должна была пойти на это осознанно. Я все оплачивал: и одежду, и питание, и медицинские расходы — от и до. Беременность наступила с первой попытки. Это было для меня главное. Обошлось без кесарева сечения, она сама родила. 52 сантиметра, 3 700 граммов,
— рассказывал певец.
Сейчас Лазарев на седьмом небе от счастья и с радостью следит за подрастающими детьми:
Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир — Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!
Ну а поклонники тем временем отмечают внешнее сходство Ани и Никиты и гадают, станут ли они со временем похожи на папу.