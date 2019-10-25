Сергей Лазарев опубликовал новое фото с дочерью

Главное — у нее должны были быть свои дети. Она должна была пойти на это осознанно. Я все оплачивал: и одежду, и питание, и медицинские расходы — от и до. Беременность наступила с первой попытки. Это было для меня главное. Обошлось без кесарева сечения, она сама родила. 52 сантиметра, 3 700 граммов,