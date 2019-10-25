Пт, 25.10.2019
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Обнажившаяся дочь Веры Брежневой сразила подписчиков наповал

Вера Брежнева и ее старшая дочь.

ФОТО: Instagram

Дочь Веры Брежневой Соня нечасто балует фолловеров снимками в социальной сети. Как говорится, редко, но метко, пишут Дни.ру.

На этот раз звездная наследница опубликовала соблазнительное фото в усыпанном стразами мини-бикини. При этом девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы.

Скучаю по лету,

– подписала кадр Соня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонникам пришелся по душе новый пост. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы комплиментами. "Такая женщина красивая", "Прекрасная", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка", – не скрывали восхищения обожатели.

Конечно, пользователи Сети не забыли упомянуть и знаменитую родительницу Сони. "Красивая и стройная, как мама", – отметила фанатка.

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