Обнажившаяся дочь Веры Брежневой сразила подписчиков наповал

Дочь Веры Брежневой Соня нечасто балует фолловеров снимками в социальной сети. Как говорится, редко, но метко, пишут Дни.ру.
На этот раз звездная наследница опубликовала соблазнительное фото в усыпанном стразами мини-бикини. При этом девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы.
Скучаю по лету,
– подписала кадр Соня.
Поклонникам пришелся по душе новый пост. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы комплиментами. "Такая женщина красивая", "Прекрасная", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка", – не скрывали восхищения обожатели.
Конечно, пользователи Сети не забыли упомянуть и знаменитую родительницу Сони. "Красивая и стройная, как мама", – отметила фанатка.