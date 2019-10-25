Обнажившаяся дочь Веры Брежневой сразила подписчиков наповал

На этот раз звездная наследница опубликовала соблазнительное фото в усыпанном стразами мини-бикини. При этом девушка приняла пикантную позу, продемонстрировав подписчикам свои будоражащие воображение формы.

Скучаю по лету,

– подписала кадр Соня.

Поклонникам пришелся по душе новый пост. Они стали заваливать 18-летнюю дочь исполнительницы комплиментами. "Такая женщина красивая", "Прекрасная", "Нормальное тело", "Очень, очень крутая фотка", – не скрывали восхищения обожатели.