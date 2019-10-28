Смотрите первые фотографии конкурса Мой папа – супергерой! Вот они - лучшие отцы Эстонии

ФОТО: Личный архив автора

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Только лучшие фотографии по мнению редакции будут опубликованы на нашем портале и примут участие в голосовании!

Трое победителей получат замечательные подарки - эксклюзивные рамки для фото с их папами-супергероями от эстонской дизайнерской фирмы Woody Art.

ФОТО: Woody Art

Главный приз за первое место - сертификат от развлекательного центра O'Learys на посещение для 5 человек, которое включает: час игры в боулинг, 20€ кредита на игры по вашему выбору, закуски, основные блюда и приветственные напитки. Вы можете посетить O'Learys в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden.

Kristiine keskus, Tallinn. 7.06.2018. O´Learys meelelahutuskeskuse avamine.Open O'Leary Entertainment Center.Foto: Madis Sinivee/Eesti Meedia ФОТО: Madis Sinivee

Для участия в фотоконкурсе необходимо:

Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание: «Мой папа – супергерой!» На фото должен быть папа и его ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из отпуска, так и картинки из будней вашего супергероя. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!

Фотографии присылайте на адрес: info@limon.ee . ВНИМАНИЕ! Каждый участник может прислать только один снимок! Мы понимаем, что иногда вам бывает сложно определиться с выбором, но пожалуйста, сделайте его за нас. В теме письма укажите ключевое слово ПАПА, а в тексте сообщения обязательно напишите ваши имя и фамилию (латиницей) и номер телефона.

Письма без контактных данных в конкурсе не участвуют. Контактные данные исключительно для того, чтобы в случае победы мы могли с вами оперативно связаться.

Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, будут участвовать в народном голосовании, по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет и главного победителя!

Снимки можно присылать только до 30 октября (включительно)! Народное голосование откроется не позднее 1 ноября и продлится три дня. 4 ноября мы объявим имя победителя! Желаем удачи!

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Торжественное награждение победителя пройдет в центре Таллинна в офисе портала Limon.ee (5-8 ноября, счастливчик сам может выбрать день), главный победитель фотоконкурса должен будет приехать к нам в редакцию лично и принять участие в шоу Limon LIVE! Торжественный момент будет заснят на камеру, поэтому желательно, чтобы вся семья была в сборе! P.S. Если герой фотографии – ваш замечательный папа, не сможет лично приехать на награждение, редакция имеет право передать победу другому участнику. Ведь с победителем нашего фотоконкурса, вашим СУПЕРПАПОЙ мы хотим познакомиться лично. Страна должна знать своих героев!

Мой папа - супергерой! ФОТО: Foto: Limon.ee

Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию.