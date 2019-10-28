Народное голосование началось! Помогите выбрать победителя конкурса «Мой папа – супергерой» на Limon.ee!

Дорогие друзья, в этом году в воскресенье, 10 ноября, Эстония отмечает День отца. А потому мы спешим пригласить вас принять участие в нашем традиционном фотоконкурсе. С вас – душевные снимки, с нас – замечательные призы!
Голосуй за понравившееся фото, ставь под снимком LIKE. 3 фото, набравшие больше всего лайков, пройдут в финал, в финале редакцию на внутреннем собрании выберет победителя.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Только лучшие фотографии по мнению редакции будут опубликованы на нашем портале и примут участие в голосовании!
Трое победителей получат замечательные подарки - эксклюзивные рамки для фото с их папами-супергероями от эстонской дизайнерской фирмы Woody Art.
Главный приз за первое место - сертификат от развлекательного центра O'Learys на посещение для 5 человек, которое включает: час игры в боулинг, 20€ кредита на игры по вашему выбору, закуски, основные блюда и приветственные напитки. Вы можете посетить O'Learys в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden.
Для участия в фотоконкурсе необходимо:
Отправить снимок, которым вы подтвердите высказывание: «Мой папа – супергерой!» На фото должен быть папа и его ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из отпуска, так и картинки из будней вашего супергероя. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!
Фотографии присылайте на адрес: info@limon.ee. ВНИМАНИЕ! Каждый участник может прислать только один снимок! Мы понимаем, что иногда вам бывает сложно определиться с выбором, но пожалуйста, сделайте его за нас. В теме письма укажите ключевое слово ПАПА, а в тексте сообщения обязательно напишите ваши имя и фамилию (латиницей) и номер телефона.
Письма без контактных данных в конкурсе не участвуют. Контактные данные исключительно для того, чтобы в случае победы мы могли с вами оперативно связаться.
Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, будут участвовать в народном голосовании, по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет и главного победителя!
Снимки можно присылать только до 30 октября (включительно)! Народное голосование откроется не позднее 1 ноября и продлится три дня. 4 ноября мы объявим имя победителя! Желаем удачи! ВНИМАНИЕ! ИЗ трех фотографий, набравших больше всего ЛАЙКОВ, редакция выберет одно, авторы которого и станут победителями!
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Торжественное награждение победителя пройдет в центре Таллинна в офисе портала Limon.ee (5-8 ноября, счастливчик сам может выбрать день), главный победитель фотоконкурса должен будет приехать к нам в редакцию лично и принять участие в шоу Limon LIVE! Торжественный момент будет заснят на камеру, поэтому желательно, чтобы вся семья была в сборе! P.S. Если герой фотографии – ваш замечательный папа, не сможет лично приехать на награждение, редакция имеет право передать победу другому участнику. Ведь с победителем нашего фотоконкурса, вашим СУПЕРПАПОЙ мы хотим познакомиться лично. Страна должна знать своих героев!
Присылая нам в редакцию свои снимки, вы даете согласие на их публикацию.
NB! Редакция Limon.ee оставляет за собой право вносить изменения в условия розыгрыша и/или голосования, если этого потребует ситуация.