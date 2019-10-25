Limon LIVE: самая красивая стюардесса Эстонии поделилась секретами профессии

Сегодня в гостях на шоу Limon LIVE у ведущего Эдгара Гергеля стюардесса из Эстонии не по имени Жанна - Регина Россихина. Девушка поделится секретами своей профессии и ответит на главный вопрос: боится ли она летать?
Не будем скрывать, что стюардессы с модельной внешностью - редкость для Эстонии, поэтому очень хочется узнать у Регины: как часто с ней пытаются познакомиться пассажиры на борту? Чем еще занимается бортпроводник, пока другие не видят? Как проверяют летный персонал в Эстонии перед полетами?
Смотрите всё это и многое другое в свежем выпуске Limon LIVE!