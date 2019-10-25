Limon LIVE: самая красивая стюардесса Эстонии поделилась секретами профессии

Не будем скрывать, что стюардессы с модельной внешностью - редкость для Эстонии, поэтому очень хочется узнать у Регины: как часто с ней пытаются познакомиться пассажиры на борту? Чем еще занимается бортпроводник, пока другие не видят? Как проверяют летный персонал в Эстонии перед полетами?