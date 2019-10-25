Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, чья жизнь резко изменится в конце октября

Несмотря на то что до начала ноября осталось всего несколько дней, Львы за это время успеют разобраться с насущными делами, за что получат награду и внушительные бонусы. В этот период к вам придет настоящее призвание, но для закрепления успеха Павел Глоба советует не расслабляться, а продолжать работать, и тогда крутой поворот судьбы вынесет вас на пик успеха.

Козерогов ждут крутые изменения в лучшую сторону. Представители этого знака Зодиака смогут буквально в один день поменять место работы. Любые изменения в этот период будут носить судьбоносный характер, поэтому необходимо обращать внимание на детали и приглядываться ко всему, что происходит вокруг.