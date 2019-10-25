Роковая бестия: откровенный наряд Лободы едва прикрыл ее грудь

Соблазнительный наряд обнажил сексуальную спину певицы и слегка приоткрыл ее грудь, а откровенный вырез на платье подчеркнул ее стройные ноги, от которых представители мужского пола не могли оторвать глаз.

Впрочем, больше всего фанатов впечатлил внушительных размеров бюст теледивы, который оказался только едва прикрыт бархатной тканью. Поклонники были очарованы красотой Лободы и признались в комментариях, что с нетерпением ждут выхода ее нового альбома. Некоторые, в свою очередь, отметили, что считают вкус артистки в одежде эталонным и равняются на нее.