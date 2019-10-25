Нумерологический гороскоп на ноябрь 2019 года

В этом месяце править миром будет число 2, так что постарайтесь проявить самодостаточность. Это не самое сильное и позитивное число, однако оно может серьезно изменить нашу жизнь. Это идеальный период для духовных практик.

Финансы, дела и работа в ноябре

Работа является важнейшей сферой для большинства людей. Деньги в современном мире решают многое. От них зависит наш комфорт, но не счастье. Именно это Двойка и постарается нам показать и доказать.

Удовлетворение и счастье в ноябре принесет только та работа, которая является любимой. В таком случае Двойка поможет даже при переработках и высоких нагрузках. Если же вам не очень нравится нынешнее место работы, то лучше ответственно подходить к решению задач и не перегружать организм. В таком случае эксперты рекомендуют побольше отдыхать.

Что касается покупок, то в ноябре можно смело совершать дорогостоящие приобретения для себя. С подарками любимым можно не угадать, поэтому лучше остановиться на чем-то универсальном. Дорогостоящие покупки нужно обдумывать очень тщательно. Брать кредиты можно, а вот давать взаймы пока не стоит.

Двойка хорошо влияет на обучаемость людей. В ноябре хорошо сдавать экзамены, начинать обучение, получать новые навыки, а вот менять работу, рисковать и избегать ответственности не рекомендуется. Решительность поможет преодолеть все неурядицы. Не стоит просто плыть по течению.

Домашние дела и настроение в ноябре

Дома в конце осени лучше не затевать ремонт, не заниматься перестановкой мебели и не менять интерьер. Что касается уборки, то ее придется делать немного чаще, чем обычно, потому что негативная энергетика будет концентрироваться в родных стенах, но ее выход будет затруднен. Выгнать отрицательную энергетику поможет не только уборка, но и растения: фикус, кактус, фиалка. В связи с тем, что негатив будет накапливаться дома, стоит почаще проветривать помещение и выходить на улицу, а не сидеть в четырех стенах.

Когда у руля Двойка, можно начинать цикл физических упражнений, бороться с вредными привычками. Это очень хорошо скажется на вашем настроении, поможет обрести новую мотивацию и почувствовать любовь к жизни.

Если долго не выходить на улицу, может заболеть голова, появится недомогание. На выходных лучше искать себе занятия вне родных стен, иначе апатия лишит вас удачи, а стрессы после тяжелой трудовой недели никуда не денутся.

Любовь и отношения

В последний осенний месяц в любовной сфере наступит период некоторого затишья. В это время эксперты сайта dailyhoro.ru советуют сфокусироваться на личных проблемах, на рабочих делах. В отношениях стоит придерживаться нескольких важных советов:

старайтесь находить компромиссы;

не торопите события;

уважайте интересы второй половинки.