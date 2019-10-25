Вы там бывали? Составлен рейтинг самых сексуальных городов мира

В топ-50 входят семь городов Великобритании и девять городов США. Эстония в рейтинг не попала. Первое место занял американский Майами. На вторую строчку рейтинга поставили Париж, а на третью - американский Денвер. Российская Москва разместилась на 21 месте в рейтинге.

Рейтинг составлялся на основе опроса подписчиков портала. Также на место в топе повлияли данные о частоте занятий сексом и количеству связанных с сексом запросов в поисковиках. То есть в Таллинне сексом занимаются редко. Кроме того, учитывались количество романтичных заведений и достопримечательностей в городе, и данные рейтингов о самых сексуальных национальностях и лучших городах для холостяков.