Пт, 25.10.2019
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  • Гороскоп на 25 октября: вещие сны для Скорпионов и нежданный сюрприз для Близнецов

Гороскоп на 25 октября: вещие сны для Скорпионов и нежданный сюрприз для Близнецов

Осень. Иллюстративное фото

ФОТО: Лиана Турпакова

Эта пятница управляется волшебным и магическим 27-м днем Луны, символами которого являются жезл и трезубец. Если вас достаточно долго беспокоил какой-то вопрос, именно сегодня можно получить на него ответ. Это можно сделать, сосредоточившись и целиком доверившись себе, а можно и случайно — в качестве мудрой подсказки от Вселенной, пишут vesti.ua.

Овен

Отправьтесь вечером в многолюдное место, где можно было бы отдохнуть не только телом, но и душой.

Телец

Легко и неожиданно вы сможете отыскать то, что раньше считали безвозвратно потерянным.

Близнецы

Судьба может преподнести неожиданный сюрприз, проигнорировать который вряд ли получится.

Рак

Этот день будет для вас радостным и продуктивным, если вы проведете его в работе и общении с людьми.

Лев

Вам захочется руководить всеми, независимо от их социального статуса, неважно — на работе или в семье.

Дева

Что бы с вами ни произошло, примите это спокойно — в итоге этот день принесет вам пользу.

Весы

Поскольку настроение будет изменчивым, не натворите под его влиянием необдуманных поступков.

Скорпион

Доверяйте внутреннему голосу и значениям сновидений — получите ответы на многие вопросы.

Стрелец

Вы покажете себя ответственными лидерами, умеющими принимать решения на работе и в семье.

Козерог

Вы вполне будете удовлетворены происходящим — все крутится и приносит вам прибыль.

Водолей

Вам захочется вести себя непредсказуемо. Скорее всего, кто-то из ваших близких ответит вам тем же.

Рыбы

Вам нужно основное время уделить денежным делам и сделать полезные и актуальные покупки.

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