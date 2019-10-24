Гороскоп на 25 октября: вещие сны для Скорпионов и нежданный сюрприз для Близнецов

Эта пятница управляется волшебным и магическим 27-м днем Луны, символами которого являются жезл и трезубец. Если вас достаточно долго беспокоил какой-то вопрос, именно сегодня можно получить на него ответ. Это можно сделать, сосредоточившись и целиком доверившись себе, а можно и случайно — в качестве мудрой подсказки от Вселенной, пишут vesti.ua.
Овен
Отправьтесь вечером в многолюдное место, где можно было бы отдохнуть не только телом, но и душой.
Телец
Легко и неожиданно вы сможете отыскать то, что раньше считали безвозвратно потерянным.
Близнецы
Судьба может преподнести неожиданный сюрприз, проигнорировать который вряд ли получится.
Рак
Этот день будет для вас радостным и продуктивным, если вы проведете его в работе и общении с людьми.
Лев
Вам захочется руководить всеми, независимо от их социального статуса, неважно — на работе или в семье.
Дева
Что бы с вами ни произошло, примите это спокойно — в итоге этот день принесет вам пользу.
Весы
Поскольку настроение будет изменчивым, не натворите под его влиянием необдуманных поступков.
Скорпион
Доверяйте внутреннему голосу и значениям сновидений — получите ответы на многие вопросы.
Стрелец
Вы покажете себя ответственными лидерами, умеющими принимать решения на работе и в семье.
Козерог
Вы вполне будете удовлетворены происходящим — все крутится и приносит вам прибыль.
Водолей
Вам захочется вести себя непредсказуемо. Скорее всего, кто-то из ваших близких ответит вам тем же.
Рыбы
Вам нужно основное время уделить денежным делам и сделать полезные и актуальные покупки.