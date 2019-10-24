Гороскоп на 25 октября: вещие сны для Скорпионов и нежданный сюрприз для Близнецов

Овен

Отправьтесь вечером в многолюдное место, где можно было бы отдохнуть не только телом, но и душой.

Телец

Легко и неожиданно вы сможете отыскать то, что раньше считали безвозвратно потерянным.

Близнецы

Судьба может преподнести неожиданный сюрприз, проигнорировать который вряд ли получится.

Рак

Этот день будет для вас радостным и продуктивным, если вы проведете его в работе и общении с людьми.

Лев

Вам захочется руководить всеми, независимо от их социального статуса, неважно — на работе или в семье.

Дева

Что бы с вами ни произошло, примите это спокойно — в итоге этот день принесет вам пользу.

Весы

Поскольку настроение будет изменчивым, не натворите под его влиянием необдуманных поступков.

Скорпион

Доверяйте внутреннему голосу и значениям сновидений — получите ответы на многие вопросы.

Стрелец

Вы покажете себя ответственными лидерами, умеющими принимать решения на работе и в семье.

Козерог

Вы вполне будете удовлетворены происходящим — все крутится и приносит вам прибыль.

Водолей

Вам захочется вести себя непредсказуемо. Скорее всего, кто-то из ваших близких ответит вам тем же.

Рыбы