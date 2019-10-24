Чт, 24.10.2019
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  • Теледоктор Виктор Васильев возвращается на телевидение

Теледоктор Виктор Васильев возвращается на телевидение

Эстонский теледоктор вновь начнет давать полезные советы и отвечать на вопросы зрителей, связанные со здоровьем, теперь уже на Kanal 2.

Виктор Васильев — врач с действующей лицензией, много лет вел передачи о здоровье, в последние годы на Таллиннском телевидении (TTV). Для Васильева никакая тема не является запретной, он желает в любом случае помогать людям.

Васильев является членом Рийгикогу от Центристской партии (Keskerakond), долгое время был старейшиной части города Хааберсти.

Начиная со 2 ноября новая передача «Teledoktor Viktor Vassiljev» будет выходить по субботам в 18:30 на Kanal 2.

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