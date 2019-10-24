Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 миллионов

После получения накануне премии "Певица года" Ольга Бузова рассказала журналистам о своей недавней покупке. Девушка намеренно скрывала свои метания, но сейчас открыто просит совета у подписчиков в Instagram, пишет "Комсомольская правда".

Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила ее и счастлива,

— сказала Ольга.

Девушка добавила, что теперь начинается самый сложный, по словам ее друзей, период — ремонт. Ольга призналась, что совсем ничего в этом не смыслит, поэтому серьезно опасается приступать к работам. Оттого она и попросила подписчиков ее Instagram помочь ей рекомендациями.