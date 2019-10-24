Чт, 24.10.2019
Эстонская группа ЛОТОS после шести лет молчания представила новую песню на российском ТВ! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 миллионов

Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 миллионов

Ольга Бузова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Теперь, когда секрет раскрылся, популярная 33-летняя певица перестала сдерживать себя в желании поговорить о новых апартаментах и с радостью делится подробностями, пишет Life.

После получения накануне премии "Певица года" Ольга Бузова рассказала журналистам о своей недавней покупке. Девушка намеренно скрывала свои метания, но сейчас открыто просит совета у подписчиков в Instagram, пишет "Комсомольская правда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила ее и счастлива,

— сказала Ольга.

Девушка добавила, что теперь начинается самый сложный, по словам ее друзей, период — ремонт. Ольга призналась, что совсем ничего в этом не смыслит, поэтому серьезно опасается приступать к работам. Оттого она и попросила подписчиков ее Instagram помочь ей рекомендациями.

Когда у Ольги спросили, не поможет ли ее новый молодой человек с отделкой квартиры, девушка ответила отрицательно. Все слухи о ее помолвке тем и являются — слухами. А к своим апартаментам на Мосфильмовской улице певица не планирует подпускать ни бывших парней, ни будущих, намекая на то, каким фиаско закончились ее прошлые отношения.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ