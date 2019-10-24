Бузова назвала новую квартиру каморкой, хоть и стоит она 120 миллионов

Теперь, когда секрет раскрылся, популярная 33-летняя певица перестала сдерживать себя в желании поговорить о новых апартаментах и с радостью делится подробностями, пишет Life.
После получения накануне премии "Певица года" Ольга Бузова рассказала журналистам о своей недавней покупке. Девушка намеренно скрывала свои метания, но сейчас открыто просит совета у подписчиков в Instagram, пишет "Комсомольская правда".
Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила ее и счастлива,
— сказала Ольга.
Девушка добавила, что теперь начинается самый сложный, по словам ее друзей, период — ремонт. Ольга призналась, что совсем ничего в этом не смыслит, поэтому серьезно опасается приступать к работам. Оттого она и попросила подписчиков ее Instagram помочь ей рекомендациями.
Когда у Ольги спросили, не поможет ли ее новый молодой человек с отделкой квартиры, девушка ответила отрицательно. Все слухи о ее помолвке тем и являются — слухами. А к своим апартаментам на Мосфильмовской улице певица не планирует подпускать ни бывших парней, ни будущих, намекая на то, каким фиаско закончились ее прошлые отношения.