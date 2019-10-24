Новый имидж Виктории Бони разочаровал фанатов

Виктория Боня в очередной раз решила поэкспериментировать со своей внешностью. Виктория сообщила поклонникам, что собирается сменить прическу. Поклонники ожидали нового смелого образа от Бони, но были разочарованы, так как телезвезда решила нарастить длинные волосы.

Ну что, как вам мое перевоплощение? Я вернула тот же цвет и длину, что носила раньше. Как вам результат? Мне идет? Для смены образов, для вечерних причесок, для дорожек длинные волосы — идеальный вариант,

А вот многие подписчики не оценили новый образ Виктории. Такие длинные волосы у Бони были еще во времена ее участия в телепроекте «Дом-2». Поклонники считают, что таким образом Виктория пытается выглядеть моложе. «Вам лучше с волосами средней длины», «Так выглядит, будто вы в возрасте, но пытаетесь молодиться. Наращенные волосы уже давно неактуальны», «С короткими вы леди, с длинными вид простой», — пишут в комментариях пользователи.