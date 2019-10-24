Смотри фото! Сменивший пол эстонский мужчина выглядит так, что ему позавидует каждая вторая
10 лет назад Андрес Аак решился на операцию по смене пола. И если в первое время в нем еще можно было угадать мужчину, то сейчас, сменившая пол и переехавшая из Эстонии за рубеж Ангела Аак, стала настоящей красоткой.
Пожалуй, трудно будет поспорить с утверждением, что сейчас Ангела выглядит женственной, как никогда ранее. Шикарное пальто, длинные каштановые волосы и загадочная улыбка — настоящее заглядение!
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