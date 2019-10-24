Чт, 24.10.2019
Жительница Эстонии может стать самой красивой сотрудницей офиса в мире СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотри фото! Сменивший пол эстонский мужчина выглядит так, что ему позавидует каждая вторая

Смотри фото! Сменивший пол эстонский мужчина выглядит так, что ему позавидует каждая вторая
Настоящая красотка!

Angela Aak - ajas aina naiselikumaks.

ФОТО: Erakogu

10 лет назад Андрес Аак решился на операцию по смене пола. И если в первое время в нем еще можно было угадать мужчину, то сейчас, сменившая пол и переехавшая из Эстонии за рубеж Ангела Аак, стала настоящей красоткой. 

Пожалуй, трудно будет поспорить с утверждением, что сейчас Ангела выглядит женственной, как никогда ранее. Шикарное пальто, длинные каштановые волосы и загадочная улыбка — настоящее заглядение! 

Смотри фото! 

ФОТО: Erakogu

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ