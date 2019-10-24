Какие цвета отталкивают удачу от знаков Зодиака

Астрологи выяснили, что наши неудачи отчасти зависят от того, кто мы по знаку Зодиака и какой цвет окружает нас. Каждый цвет влияет на восприятие окружающего мира, а также на течение позитивных и негативных потоков энергии. Эксперты dailyhoro.ru предлагают узнать, от какого цвета предпочтительнее отказаться, чтобы привлечь удачу.

Овен

Овен — огненный, динамичный знак, готовый к действиям, демонстрирующий силу и оптимизм. Ему противопоказаны все оттенки синего. Синий не имеет «дна», он затягивает в себя, дурманит. Может помешать Овну найти смысл жизни, вогнать в меланхолию или слабость.

Телец

Телец всегда терпелив, спокоен, тверд, горд и искренен. На энергетике этого упрямого, но справедливого знака отрицательно сказываются оттенки красного и желтого. Эти цвета усиливают жестокость, приносят разрушения, увлекают в дурные привычки и могут сбить с верного пути.

Близнецы

Близнецы — это радость, легкость, знак, который излучает положительную энергию и умеет противостоять негативным тенденциям и апатии. Оптимистичному Близнецу крайне нежелательно засорять свое биополе зеленым цветом и его производными. Негативный аспект зеленого — безнадежность. Это цвет, который вызывает скуку, ничего не дает и многого лишает.

Рак

Рак — самый чувственный знак, находящийся под управлением водной стихии. Ему присущи развитая интуиция, дар предвидения и творческая одаренность. Сильные стороны перекрывает черный цвет. Он пугает Рака, лишает его уверенности и вгоняет в затяжную тоску.

Лев

Огненный знак может заработать энергетическое истощение, если будет часто контактировать с пастельными тонами. Цвета, разбавленные белым, ослабляют энергетику Льва, отнимают силы и даже могут затмевать разум.

Дева

Деве как типичному представителю стихии Земли подходит коричневый, который стабилизирует эмоции и устраняет негативные мысли. А вот красный и его оттенки, алый и малиновый, могут вызвать неконтролируемые эмоциональные всплески, привести к непредсказуемости и неправильным решениям.

Весы

Весы — знак легкости, которому подходят небесные оттенки. Они расслабляют, дают удачу и душевное равновесие, чего нельзя сказать о красном и красно-коричневом цвете. При частом использовании этой палитры возможны переутомление, энергетическое истощение, нервозность.

Скорпион

Главный враг таинственного Скорпиона — белый цвет, который не только лишает удачи, но и ослабляет энергетику. Светлые тона обостряют подозрительность, лишают вдохновения и внутренней целостности. Белый обесценивает все лучшие качества Скорпиона, заставляя его испытывать полную отрешенность.

Стрелец

Стрелец наделен особыми духовными качествами, оптимизмом и мощной энергетикой. Этому знаку подходят практически все цвета за исключением синего и темного-синего. Это очень глубокие оттенки, которые приводят к длительному стрессу, вызывают угнетенное состояние, беспокойство, зацикленность на проблемах, грусть и тоску.

Козерог

Целеустремленный Козерог не уклоняется от обязанностей. Он ответственно подходит к любой задаче и неотступно следует к цели. Темные оттенки приносят ему удачу, в то время как яркие — красный и оранжевый — подавляют энергетику, негативно сказываясь на судьбе этого знака.

Водолей

Для Водолея цветами, которые отталкивают удачу, считаются черный и темно-зеленый. Темная палитра может принести дисбаланс, поэтому лучше всего выбирать умеренные и теплые оттенки голубого, синего или белого. Эти цвета стабилизируют энергетику, дадут вдохновение, надежду на лучшее, а также помогут противостоять негативному влиянию извне.

Рыбы