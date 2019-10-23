Парень устроил свадьбу на похоронах, чтобы исполнить мечту умершей возлюбленной

Сюй Шинан и его избранница Ян Лю из Китая познакомились еще в 2007 году. Они оказались однокурсниками и долго общались в соцсетях, пока не поняли, что это любовь. В 2013 году пара зарегистрировала свой брак и начала готовиться к свадебной церемонии, но планам не суждено было сбыться.

Вскоре девушка стала жаловаться на странную боль в груди, и ей поставили страшный диагноз: рак молочной железы. Жизнь перевернулась с ног на голову. Последовало серьезное изнурительное лечение, один курс химиотерапии сменял другой. Но, по словам Сюя Шинана, его возлюбленная никогда не плакала и встречала каждый день с улыбкой. В 2017-м болезнь отступила, и обрадованная пара стала копить деньги на квартиру и свадебную церемонию. Но счастье снова продлилось недолго.

ODD NEWS: in China, a heart-broken fiance, 35-year-old Xu Shinan, marries his partner's corpse. She died after battle with breast cancer for five and a half years. pic.twitter.com/rhzHnYHNRb — Oba Of Nigeria (@UrbanCulture16) 23 October 2019