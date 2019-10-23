Скажите, что вам хочется съесть, и мы скажем, что вы чувствуете

Для людей еда по большей части является биологической необходимостью. Если смотреть с точки зрения символизма, то это связано с тем, как мы любим и как любят нас, с нашим отношением к миру. Человек, отказывающийся есть, в такой способ говорит окружающим о своем нежелании жить. А тот, кто ест слишком много, подавляет инстинкт выживания в условиях реальной или воображаемой угрозы.

То, чем мы питаемся, многое говорит о нашем самочувствии. Теоретически, любая хорошо приготовленная еда должна казаться вкусной, поскольку дает нам необходимые питательные вещества. Однако по неизвестным причинам мы отдаем предпочтение конкретным продуктам. Доктор Диана Миних попыталась расшифровать эмоции, скрывающиеся за такими предпочтениями, использовав для этого свои знания диетолога. И вот, что ей удалось узнать.

Пикантная еда и грусть

Слово «пикантная» применяется не только для описания вкусовых качеств пищи. Также оно используется для описания ситуаций или людей, вызывающих энтузиазм и восторженность. «Придать остроты» означает усилить интерес или волнение (возбуждение). И наш выбор этого слова вовсе не совпадение.

По словам доктора Миних, острой еды нам хочется в моменты грусти. Некоторые люди едят настолько острые продукты, что те заставляют их пустить слезу.

Тяга к пикантной пище вызвана желанием наполнить свою жизнь эмоциями, динамичностью и восторгом. Но при этом мы не осознаем своих истинных желаний, или, наоборот, осознаем, но боимся попробовать что-то новое. А потому компенсируем неудовлетворенную потребность, заедая ее хорошенько приправленной едой.

Выпечка и рутина

Эта категория включает в себя торты, пирожные, печенье и прочее. Это желание одно из самых распространенных, а еще это главная причина лишнего веса. Некоторые люди буквально одержимы выпечкой и сладостями. Но почему?

Личности, предпочитающие такую еду, страдают от своей изнурительной ежедневной рутины. Углеводы же помогают им восполнить запасы израсходованной энергии. Они прибегают к сладостям, когда им необходимо вернуть в жизнь радость, которой ей не хватает (в символичном смысле).

Любители соленого

Многие блюда предусматривают определенное количество соли, которого достаточно, чтобы они были вкусными. Правильное количество соли в пище делает ее вкуснее и не перебивает вкус остальных ингредиентов. Однако среди нас есть те, кто привык добавлять щепотку соли абсолютно везде. Они отказываются от сладкого, предпочитая все то, где есть соль.

Согласно результатам исследований, любители соленого, как правило, страдают от внутренних переживаний или тревожности. Соль влияет на водный баланс в организме, поэтому употребление соленой пищи является способом выразить свое внутреннее беспокойство.

Тяга к хрустящей еде

Если хорошо присмотреться, то можно заметить, что любители хрустящего отдают предпочтение такой еде не из-за ее вкуса, а из-за самого «хруста». И они даже не пытаются скрыть этот хруст. Наоборот, им нравится его звук.

В данном случае подавляемой эмоцией может быть гнев. Пережевывание еды, сопровождаемое наслаждением ее текстурой и звуком, это способ «порычать» или выразить свою злость. А еще это отличный способ привлечь к себе внимание, если кажется, что вас игнорируют.

Мягкая еда

Некоторые продукты нравятся нам за то, что они мягкие. Например, рис, паста или хлеб кажутся мягкими словно подушка.

Люди, предпочитающие «мягкую» еду, жаждут комфорта, защиты и любви. Ее воздушная текстура дарит им психологические ощущения, напоминающие объятия. Как правило, на мягкую еду нас тянет во время трудных жизненных периодов.