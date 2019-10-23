Меган Маркл появилась на публике в платье, которое надевала во время беременности

К слову, на мероприятии Меган Маркл появилась без своего супруга принца Гарри. Внимание публики привлек также наряд герцогини Сассекской. Меган Маркл вышла в свет в фиолетовом миди-платье, которое демонстрировала еще во время беременности. В этот раз герцогиня дополнила образ синими лодочками, а в январе сопроводила платье красным пальто и туфлями в тон.