Меган Маркл появилась на публике в платье, которое надевала во время беременности

В Лондоне 22 октября состоялось 10-е открытие ежегодного саммита One Young World, который посетила Меган Маркл. Отметим, это уже третий опыт выступления герцогини Сассекской в качестве спикера для молодых лидеров со всего мира, и ее первое участие в качестве члена королевской семьи и вице-президента The Queens Commonwealth Trust, пишет Сегодня.
К слову, на мероприятии Меган Маркл появилась без своего супруга принца Гарри. Внимание публики привлек также наряд герцогини Сассекской. Меган Маркл вышла в свет в фиолетовом миди-платье, которое демонстрировала еще во время беременности. В этот раз герцогиня дополнила образ синими лодочками, а в январе сопроводила платье красным пальто и туфлями в тон.
Судя по внешнему виду Меган Маркл, спустя полгода после рождения сына Арчи ей удалось вернуть дородовую форму.