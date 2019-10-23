Ср, 23.10.2019
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Меган Маркл появилась на публике в платье, которое надевала во время беременности

Меган Маркл

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

В Лондоне 22 октября состоялось 10-е открытие ежегодного саммита One Young World, который посетила Меган Маркл. Отметим, это уже третий опыт выступления герцогини Сассекской в качестве спикера для молодых лидеров со всего мира, и ее первое участие в качестве члена королевской семьи и вице-президента The Queens Commonwealth Trust, пишет Сегодня.

Меган Маркл в октябре 2019 года.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

К слову, на мероприятии Меган Маркл появилась без своего супруга принца Гарри. Внимание публики привлек также наряд герцогини Сассекской. Меган Маркл вышла в свет в фиолетовом миди-платье, которое демонстрировала еще во время беременности. В этот раз герцогиня дополнила образ синими лодочками, а в январе сопроводила платье красным пальто и туфлями в тон.

Меган Маркл в январе 2019 года.

ФОТО: ANWAR HUSSEIN/SIPA/ANWAR HUSSEIN/SIPA

Судя по внешнему виду Меган Маркл, спустя полгода после рождения сына Арчи ей удалось вернуть дородовую форму.

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