Какая взрослая! Полина Гагарина и ее муж показали дочь

В Сеть попали редкие кадры с дочерью Полины Гагариной Мией.
Полина Гагарина – не из тех звезд, которые активно делятся подробностями личной жизни и регулярно публикуют фото с семьей. В блоге певицы часто появляются фотографии с выступлений, фотосессий и разных мероприятий. Но вот снимки с детьми – большая редкость. Именно потому, когда муж Полины, Дмитрий Исхаков, разметил видео с их дочерью Мией, поклонники артистки были в восторге!
На видео девочка запечатлена в тот момент, когда «импровизировала» на мамином пианино. Подписчики сразу же стали писать, что Мия заметно подросла, а вот сам Дмитрий пошутил, что, похоже, в семье растет еще одна артистка:
Поля говорит, у Миюши отличное чувство ритма. Что же, English мы уже выучили, пора садиться за инструмент,
— прокомментировал Дмитрий видео.