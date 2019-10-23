Какая взрослая! Полина Гагарина и ее муж показали дочь

Полина Гагарина – не из тех звезд, которые активно делятся подробностями личной жизни и регулярно публикуют фото с семьей. В блоге певицы часто появляются фотографии с выступлений, фотосессий и разных мероприятий. Но вот снимки с детьми – большая редкость. Именно потому, когда муж Полины, Дмитрий Исхаков, разметил видео с их дочерью Мией, поклонники артистки были в восторге!