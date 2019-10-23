Названы продукты, с которыми не стоит пить чай

Многим знакомы полезные свойства чая — содержащий природные антиоксиданты он выводит токсины, укрепляет иммунную, нервную и сердечно-сосудистые системы и обладает множеством других благотворных качеств. Диетолог Елена Соломатина поведала о том, какой чай лучше выбирать в магазине и с какими продуктами этот напиток употреблять точно не стоит, пишет Пятный канал.
По словам эксперта, при выборе чайной продукции важно обращать внимание на то, чтобы листья для нее были собраны там же, где и производится чай. Также эксперт по питанию утверждает, что пить чай в пакетиках не стоит — в них обычно попадают остатки с чайного куста, веточки, и даже производственная пыль. Лучше всего выбирать чай первого сорта. Его собирают с самых верхушек чайного куста. Помимо этого, специалист советует покупать натуральные чаи без красителей и вкусовых добавок.
Не стоит в большом количестве пить чай с молоком. Дело в том, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты в его составе и в итоге могут возникнуть брожение и дискомфорт в животе,
— цитирует Вечерняя Москва диетолога.
Елена Соломатина также предостерегает от добавления в чайный напиток меда. При высокой температуре натуральный продукт теряет все полезные свойства. В итоге, в чае останется лишь сахар. Эксперт советует класть в чай дольки лимона и домашнее варенье.