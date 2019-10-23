Названы продукты, с которыми не стоит пить чай

По словам эксперта, при выборе чайной продукции важно обращать внимание на то, чтобы листья для нее были собраны там же, где и производится чай. Также эксперт по питанию утверждает, что пить чай в пакетиках не стоит — в них обычно попадают остатки с чайного куста, веточки, и даже производственная пыль. Лучше всего выбирать чай первого сорта. Его собирают с самых верхушек чайного куста. Помимо этого, специалист советует покупать натуральные чаи без красителей и вкусовых добавок.