Принюхиваемся: чем пахнут диабет, рак, туберкулез и другие болезни

В результате исследователи определили типы химических веществ, образующихся в теле больного человека, в зависимости от конкретной болезни, которые и вызывают те или иные запахи. Зная это, можно диагностировать болезни на более ранней стадии.

Так чем пахнут болезни?

Вот несколько характерных запахов некоторых распространенных заболеваний.

Болезнь Паркинсона

У болезни Паркинсона мускусный запах. Он может быть довольно едким из-за накопления бактерий и грибков в кожном сале - жирного вещества, которое выделяется в нашей коже, при болезни Паркинсона оно выделяется более интенсивно.

Болезнь Альцгеймера

У этой болезни запах более мягкий, напоминает аромат ржаного хлеба. Кожа больного пахнет дрожжами, запах может усиливаться по мере прогрессирования заболевания.

Туберкулез

У туберкулеза запах похож на запах несвежего пива. Запах присутствует в дыхании и изменяется по мере развития заболевания. Кожа больного пахнет как «мокрый коричневый картон».

Сахарный диабет

Диабет имеет сладкий запах с сочетанием цитрусовых и ананаса. Запах может изменяться в течение дня, отражая колебания уровня глюкозы и то, насколько хорошо больным контролируется уровень сахара в крови. Также может присутствовать запах ацетона.

Рак

Чаще всего запах раковых заболеваний похож на то, как пахнут дрожжи или грибы. Различные виды рака имеют свой собственный запах, который может измениться, когда пациент находится в состоянии ремиссии после лечения.