Гороскоп на 23 октября: проблема выбора для Рыб и старые ошибки Раков

Эта среда находится под эгидой 25-х лунных суток, имеющих название черепаха. Такой неторопливый символ этот день Луны получил неспроста — сегодня нельзя спешить. Что бы ни случилось, не паникуйте и не пытайтесь все решить одним махом. Неспешность в этот день — это признак не только внутренней гармонии, но и мудрости, пишут vesti.ua.
Овен
Вас будет раздражать бестактность со стороны других. Все равно держите себя в руках.
Телец
Вам нельзя торопиться и проявлять инициативу — поберегите себя от стрессов и лишних приключений.
Близнецы
Обдумайте вопросы, касающиеся бюджета. Возможно, потребуется сократить некоторые расходы.
Рак
Эти лунные сутки лучше всего использовать для анализа той информации, которую вы получили недавно.
Лев
Грязь в доме и беспорядок будут вас сегодня сильно раздражать — решите эту проблему с помощью уборки.
Дева
Не спешить и бездельничать — разные вещи. День может быть продуктивным при правильном подходе.
Весы
Даже если вы целый день проведете на работе, мысленно все равно будете вместе со своей семьей.
Скорпион
Анализируя старые ошибки, не вспоминайте былых обидчиков — оставьте это в прошлом.
Стрелец
Следите за словами, чтобы вас правильно поняли и сказанное не вызвало обиду или непонимание.
Козерог
Уделите время только себе: здоровью, душе и настроению — и день пройдет прекрасно.
Водолей
Время ставить точки над i еще не пришло — старайтесь сдерживаться и вести себя толерантно.
Рыбы
Если вас волнует проблема выбора, не торопитесь с решением — перенесите это дело на другой день.