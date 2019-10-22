Гороскоп на 23 октября: проблема выбора для Рыб и старые ошибки Раков

Овен

Вас будет раздражать бестактность со стороны других. Все равно держите себя в руках.

Телец

Вам нельзя торопиться и проявлять инициативу — поберегите себя от стрессов и лишних приключений.

Близнецы

Обдумайте вопросы, касающиеся бюджета. Возможно, потребуется сократить некоторые расходы.

Рак

Эти лунные сутки лучше всего использовать для анализа той информации, которую вы получили недавно.

Лев

Грязь в доме и беспорядок будут вас сегодня сильно раздражать — решите эту проблему с помощью уборки.

Дева

Не спешить и бездельничать — разные вещи. День может быть продуктивным при правильном подходе.

Весы

Даже если вы целый день проведете на работе, мысленно все равно будете вместе со своей семьей.

Скорпион

Анализируя старые ошибки, не вспоминайте былых обидчиков — оставьте это в прошлом.

Стрелец

Следите за словами, чтобы вас правильно поняли и сказанное не вызвало обиду или непонимание.

Козерог

Уделите время только себе: здоровью, душе и настроению — и день пройдет прекрасно.

Водолей

Время ставить точки над i еще не пришло — старайтесь сдерживаться и вести себя толерантно.

Рыбы