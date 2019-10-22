В цветнике: Вадим Белобровцев встретился с самыми красивыми женщинами

Встреча проходила в одном из кабинетов здания Таллиннской городской управы. Когда я вошла в помещение, увидела пару десятков красивых женщин, которые, как и полагается королевам, выглядели очень нарядно: вечерние и коктейльные платья, каблуки ну и конечно – короны и ленточки победительниц конкурсов красоты заполнили зал.

Как выяснилось позже, многие из них в Таллинне впервые, поэтому восторг от посещения средневекового и, в то же время, современного европейского города был виден невооруженным глазом. Несмотря на это, примерно треть из них - жительницы эстонской столицы.

Вспышки не утихали ни на мгновенье.

Костя, ну где же ваш фотоаппарат?

- спросила президент фонда Алла Маркина, когда фотографа попросили сделать снимок на телефон одной из красавиц, а свой фотоаппарат он на мгновение отставил в сторону.

Даже когда в помещение вошел Вадим Белобровцев, который смог найти время в своем графике для того, чтобы встретиться с представителями фонда, женщины все еще не могли перестать делать фото. Заметив его через минуту-другую, они позвали вице-мэра присоединиться к фотосессии, которая продлилась еще минут пятнадцать.

Когда красотки все-таки перестали фотографироваться, вручили заместителю главы города множество подарков и присели – кто за большой стол, а кто просто на стулья, стоящие в несколько рядов – Вадим Белобровцев представился и рассказал немного о Таллинне.

Затем участницы фестиваля по очереди рассказали немного о себе: из какого города, образование, работа, сколько детей, какие титулы получали на конкурсах. Интересно, что на встрече присутствовали две красавицы, завоевавшие титулы Миссис Россия – в 2018 и 2019 годах.

Миссис России 2018 и 2019 и Вадим Белобровцев ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Многие из членов делегации занимаются волонтерством и благотворительностью. Двое из них не побоялись и задали Вадиму Белобровцеву интересующие их вопросы о благотворительных организациях и об образовании в Эстонии. На эти вопросы вице-мэр попытался ответить как можно подробнее, ведь темы действительно очень важные.

По приглашению благотворительного фонда Donum Vitae (Эстония) в Таллинн прибыла делегация от фонда Планета Женщин и в рамках «Woman Star World» с 21 по 27 октября 2019 года будет проходить ряд красочных и масштабных по вовлечённости участников мероприятий.