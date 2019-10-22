59-летняя мать Тимати сделала тату в честь рождения внука

Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! - Конечно, мой родной, я же не твой старший брат!

– написала Юнусова.

К слову, мама рэпера Тимати ранее уже была у тату-мастера. Пять лет назад она сделала рисунок в честь рождения внучки Алисы. Теперь на внутренней стороне правого предплечья Симоны Юнусовой красуются две знаменательные даты.

Отметим, что именно мама рэпера Тимати занимается воспитанием и развитием пятилетней Алисы. Бабушка взвалила на себя все заботы о девочке, пока родители строят карьеру. Скорее всего, в скором времени Симона Яковлевна возьмется и за внука Ратмира.