Фото: Надежда Бабкина повернула время вспять, ведь в 69 нельзя так выглядеть

Основательница ансамбля "Русская песня" никогда не стеснялась шагать в ногу со временем, выбирая яркие образы и смелый макияж.

Необычные аутфиты всегда были визитной карточкой артистки. Их она демонстрировала на программе "Модный приговор", где до прошлой осени была ведущей.