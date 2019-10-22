Знаки Зодиака, которые стареют быстрее других

Некоторые люди по каким-то причинам стареют быстрее остальных. Астрологи считают, что это во многом зависит от принадлежности к определенным знакам Зодиака.
Тем, кто боится постареть быстро, эксперты в области биоэнергетики советуют чаще проводить дома уборку по фэн-шуй. Она поможет вам наладить энергетический фон, привлечь хорошее настроение, избавиться от недугов.
Телец
Тельцы очень часто поддаются провокациям. Они нередко проявляют негативные эмоции, из-за чего стареют ментально и физически. Нервы, стрессы и перепады настроения не проходят бесследно ни для кого, а Тельцы довольно часто подвергают себя этому. Мужской половине это свойственно немного больше, но и дамы-Тельцы тоже подвержены быстрому старению.
Справиться с этим можно. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Тельцам проще относиться к проблемам и даже в сложных ситуациях искать положительные стороны. Позитивные эмоции — лучшее лекарство от старости.
Дева
Девы почти лишены оптимизма. Это помогает им смотреть на мир правильно, без розовых очков, но обилие отрицательных эмоций заставляет человека раньше стареть. Более того, Девы часто держат всё в себе, переживают без повода, что тоже сильно старит. Избавиться от апатии им поможет специальная медитация.
Скорпион
Скорпионы — очень нервные и беспокойные люди, которые редко успокаиваются полностью. Они постоянно о чем-то переживают, потому что являются одними из самых ответственных людей по гороскопу.
Скорпионы убеждены, что если человек старше, то он заслуживает большего уважения, поэтому они часто стремятся выглядеть старше, более импозантно. Еще Скорпионы очень любят семейную жизнь и обычно рано женятся или выходят замуж. Проблемы, связанные с семейным бытом, тоже накладывают свой отпечаток на характер и поведение Скорпионов.
Стрелец
В итоге они уже в раннем возрасте узнают, что такое переутомление, рабочая рутина и требовательный начальник. Стрельцы быстро взрослеют и не любят сидеть без дела, так что от них можно раньше, чем от других людей, услышать: «Я не могу встретиться, мне надо работать» или просто «У меня много дел».