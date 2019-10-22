Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намек на одежду

Каждый снимок популярной модели фанаты встречают с восторгом, ведь Деми Роуз всегда готова раскрыть перед подписчиками не только душу, но и пару секретов успеха. В этот раз девушка намекнула, как добиться ровного тона кожи, не прибегая к солярию и различным автозагарам. Способ, к слову, невероятно простой и такой же горячий.