Вт, 22.10.2019
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  • Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намек на одежду

Деми Роуз разделась посреди пустыни, оставив на себе лишь намек на одежду

Demi Rose

ФОТО: Demi Rose/Istagram

Успешная 24-летняя британская модель в силу профессии не может себе позволить полоски от бикини на коже. И на новом фото девушка показала простой лайфхак, как избежать их: нужно просто загорать без купальника, пишет Лайф.

Каждый снимок популярной модели фанаты встречают с восторгом, ведь Деми Роуз всегда готова раскрыть перед подписчиками не только душу, но и пару секретов успеха. В этот раз девушка намекнула, как добиться ровного тона кожи, не прибегая к солярию и различным автозагарам. Способ, к слову, невероятно простой и такой же горячий.

В своём Instagram Деми выложила снимок, на котором она позировала посреди пустыни. Из одежды на девушке были только светлый лёгкий халат, крошечные плавки купальника и наклейки, кокетливо прикрывающие грудь. А загорелую кожу без единой светлой полоски оттеняли натуральный макияж и естественные каштановые волосы модели. Снимок она подписала так:

Благословляю ваш сегодняшний день.

Подписчики отреагировали комплиментами:

Ты своим появлением благословляешь и все остальные,

Спасибо, Деми. Эта неделя была тяжёлой. Мне правда это было необходимо,

Как всегда прекрасна! Сияешь и блистаешь на весь свет! Доброй души человек, никогда не переставай улыбаться!

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