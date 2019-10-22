27-летняя Лийс Велскер была просто маленькой девочкой в небольшой эстонской деревушке Пийюметса и почти ничем не отличалась от других детей за одним исключением: уже во втором классе ее вес вдвое превышал норму. В 13 лет девочка весила 108 килограммов, а к выпускному классу поправилась до 127 килограммов. Свою историю Лийс рассказала в большом интервью с порталом Elu24.

Ее унижали, оскорбляли из-за того, что она отличалась от других. Лийс внимательно следила за своим питанием и много тренировалась. Но ничего не менялось.

Все началось с Instagram

Никто в Эстонии до сих пор не говорил с такой честностью о такой сложной теме.

По словам Велскер, цель ее книги, которая скоро выйдет в тираж — помочь другим. Мысль о написании книги возникла из-за того, что когда-то девушка сама боролась с глубокой депрессией и нигде не могла найти помощь.

В очереди к психологу можно провести не один месяц. Осознав это, девушка стала задумываться о том, что будут делать люди, которые не могут так долго ждать.

Это побудило Велскер поделиться своими мыслями, чувствами и грустью в Instagram.

Люди начали писать мне и благодарить меня за честность, это также помогло мне почувствовать себя лучше...

Подписчики Лийс хотели узнать больше о ее сложном пути, и, поскольку это была длинная и сложная история, девушка решила не разбивать рассказ на сотни постов, а написать книгу.

Я написал эту книгу, чтобы донести до людей свои мысли и помочь им поверить в то, что все возможно.

Лийс написала книгу всего за месяц, но он дался ей нелегко — иногда она плакала часами, заново переживая те ужасные моменты, о которых рассказывает на страницах своей книги.

Мне было трудно, и в какой-то момент я сожалела о том, что пережила все эти вещи, это все еще трудное прошлое, но, в то же время, я преодолела его и чувствую, что эти вещи произошли со мной по определенной причине.

Девушка искренне надеется на то, что кому-то ее книга поможет пережить сложные моменты и найти в себе силы на то, чтобы изменить свою жизнь, как это когда-то удалось ей.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Развертывание шаблонов детства

Проблемы людей часто корнями уходят в их детство. Проблемы Лийс, по ее словам, начались с развода родителей.

Я была папиной дочкой, а тут, внезапно, его любовь просто исчезла. Бабушка отдала мне всю свою любовь и заботу, а потом не стало и ее... Больше ничего подобного я нигде не находила.

Так как мать девочки следила за ее питанием, Лийс употребляла здоровую пищу, но все равно начала стремительно набирать вес.

Я хотела знать, каково это, когда кто-то любит тебя, когда ты — его принцесса, особенно когда у всех девочек вокруг были идеальные отцы. Никто не заботится о тебе в мире вообще, мне так не хватало этого чувства...

Тем не менее, позже она поняла, что ее мать и отец старались, и она благодарна, что ее родители никогда не перекладывали свои проблемы на нее или на ее сестру.

Самооценка девочки полностью рухнула, ее вес продолжал увеличиваться, и каждый раз, когда она проходила мимо зеркала дома, она смотрела на себя с отвращением и плакала. Это побудило Лийс на поиск решения проблемы.

В первый раз, когда я пришла к психотерапевту, я была в подавленном состоянии не могла себе в этом признаться. Я ощущала себя как в 300-килограммовом теле.

Протягивая руку Сатане

Чтобы забыть о проблемах и почувствовать счастье, молодая девушка начала употреблять наркотики.

Я не могла понять, почему я все время плакала, почему я была так несчастна, почему я ненавидела жизнь или почему я была так подавлена.

По словам Велскер, этот наркотик очень широко распространен среди молодежи и неоднократно предлагался ей раньше. Еще до тех пор, когда на вечеринке она впервые попробовала кокаин. По ее словам, с тех пор многое изменилось. Были дни, когда она просто хотела забыться, не думать о своих проблемах. И хотя Велскер уже протянула руку Сатане, у нее все еще была другая сторона, которая хотела развиваться, достигать и менять что-то в своей жизни. По словам Лийс, было сложно отказаться от наркотиков. Последней каплей для девочки стало то, что две молодые девушки узнали ее на одной из нарко-вечеринок благодаря Instagram.

Сразу после разговора с ними я пошла домой и поняла, что больше никогда не смогу сделать ничего подобного.

С тех пор Лиис больше никогда не употребляла наркотики.

Сегодня девушка считает, что опыт с наркотиками не был необходим, но она не сожалеет об этом, потому что принимает свою жизнь такой, какая она есть и все, что произошло — не было случайностью.

Операция, которая исполнила мечты

Хотя Лийс тренировалась два раза в день и соблюдала диету, вес отказывался уходить и она решила, что с этим что-то надо делать. Девушка смотрела передачи по телевизору, в которых люди, которые были недовольны своим весом, решили лечь под нож, и Велскер начала изучать этот вопрос.

Решение пойти на операцию по уменьшению желудка далось мне очень нелегко, ведь я человек, который очень требователен к себе и мне казалось, что я не смогла сама справиться.

Ей сделали операцию, и хотя выздоровление заняло много времени, после нескольких неделей она поняла, что операция того стоила. Лийс, которая годами носила мужскую одежду и часто покупала одежду американских марок, которые располагали большими размерами, наконец смогла найти свой стиль.

Теперь я носила то, что мне нравится, а не то, что на меня налезает.

Мечта девушки о покупке одежды в обычных магазинах тоже сбылась. Несмотря на то, что килограммы были потеряны, осталось много кожи, и избавиться от нее с помощью регулярных тренировок было нельзя.

Девушка работала так усердно и через многое прошла, поэтому она решила не мириться с таким положением дел и снова лечь под нож, чтобы удалить лишнюю кожу.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

На пути к установлению хороших отношений с самой собой

Для Лийс похудение было постоянной навязчивой идеей, и хотя она потеряла все лишние килограммы, она сосредоточилась на подсчете калорий и занятиях спортом. Вся ее жизнь крутилась вокруг борьбы с весом и, несмотря на то, что ей удалось изменить себя, счастья она не ощутила. Тогда она начала работать над тем, чтобы полюбить себя.

Я наконец-то осознала, что как человек я себе нравлюсь. Поняла, что я хорошая, никому не причиняю зла, я добрый человек.

По словам молодой женщины, она заранее не верила в то, что сможет полюбить себя, но поняла, что если не научится ценить себя и свое тело, счастье придется искать где-то еще...

У меня все хорошо,

— говорит она. По ее словам, отношения с самим собой являются основой всего.

В какой-то момент Велскер призналась самой себе в причинах своего несчастья и начала решать проблемы с принятием себя. Она стала чаще знакомиться с новыми людьми, подталкивала себя к действиям, которые причиняли ей боль или дискомфорт, чтобы навсегда от этого избавиться.

В ходе написания книги я поняла, что депрессия — не моя вина. Я считаю, что признание в том, что тебе необходима помощь — основа всего! И когда наступит этот миг, вы наконец-то ощутите контроль над ситуацией.

Не стоит меняться, чтобы всем понравиться

Если бы Лийс могла вернуться в прошлое и дать совет младшей версии себя, которая все еще находилась в этом трудном путешествии, она бы посоветовала молодой Лийс узнать себя, познакомиться с собой, немного побыть в одиночестве.

Если человек доволен собой, ему есть чем заняться...

Каково же ее главное желание сейчас?