Гороскоп на 22 октября: радость любви для Близнецов и вещие сны для Рыб

Овен

Рекомендую направить усилия на укрепление всего того, что сохраняет и умножает семейные узы.

Телец

Не смотрите в сторону тех дел, которые вызывают сомнения, займитесь чем-то конкретным.

Близнецы

Общение с противоположным полом принесет радость и уверенность в том, что вас любят.

Рак

Вы сможете на своем опыте убедиться в том, что семья, муж и жена — это важные и ценные понятия.

Лев

В этот вторник ночное светило перебирается в ваш знак, обещая вам содействие и поддержку.

Дева

Внимательно изучите обстановку вокруг себя и решительно избавьтесь от ненужных и поломанных вещей.

Весы

Энергии этого дня лучше всего устремить на возведение дома или любое другое строительство.

Скорпион

Если все хорошо распланировать, то со всеми делами можно управиться еще до обеда.

Стрелец

Вас ожидает огромный прилив энергии — направьте его на то, что давно ожидает вашего внимания.

Козерог

«Белые начинают и выигрывают»: действуйте смело и уверенно, и эта партия будет за вами.

Водолей

Разрушайте то, что вас не устраивает. Не бойтесь рубить сплеча, если уверены в правоте.

Рыбы