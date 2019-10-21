Kuuuurija выяснили обстоятельства скандала с советником министра

Например, мужчина высказался о том, какой мощной командой они станут с министром Кинго.

Катрин Луст выяснила, что назначение Вяли советником Керт Кинго не было инициативой EKRE, а сам мужчина на протяжении долгого времени искал работу и решил сам предложить себя какому-нибудь министру.

Насколько известно, он предлагал себя в качестве советника не только министрам EKRE, но и центристу Таави Аасу.

«Это была его личная авантюра», — сказал Kuuuurija попросивший остаться анонимным член EKRE и добавил, что партия сама не делала выбор в пользу этого кандидата.

«Якко, к сожалению, своей публикацией сам осложнил свое положение», — отметил источник.

Как выяснила передача Kuuuurija, правление партии EKRE собирается по четвергам, где и обсуждалась кандидатура Якко Вяли, которого предложила Кинго.

«Якко Вяли связывался с министром Кинго, однако никакой договоренности по поводу его назначение не было. Своей публикацией он опередил события», — отметил источник.

Вяли очень уверенно ответил на все это: «Версия источника полностью неправдоподобна. Этот человек не знает о реальных событиях абсолютно ничего».

Напомним, что на прошлой неделе разгорелся скандал, когда Якко Вяли в грубой форме унизил Эвелин Сепп.