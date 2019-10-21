«Наши пути разошлись»: принц Гарри впервые прокомментировал ссору с братом

Принцы Уильям и Гарри всегда были очень близки, но сейчас они практически не появляются вместе на светских мероприятиях. Герцог Сассекский подтвердил, что отношения с братом остаются натянутыми, но он по-прежнему искренне любит его.
Вот уже несколько месяцев западные СМИ обсуждают возможную вражду сыновей принцессы Дианы — 35-летнего принца Гарри и 37-летнего брата Уильяма. Инсайдеры утверждают, что принцы поссорились из-за Меган Маркл: якобы старшему брату не нравилось то, как быстро развивались отношения младшего с бывшей актрисой.
Гарри долго хранил молчание, но в документальном фильме, посвященном его визиту в Африку, признался, что их взгляды на жизнь действительно различаются, из-за чего иногда происходят конфликты. Однако герцог Сассекский всегда считал и считает Уильяма близким другом, к которому всегда можно обратиться за советом.
Гарри же уверен, что кризис в отношениях с братом носит временный характер. «У нас бывают хорошие и плохие дни, как и у любых других родственников», — подчеркнул принц.
Напомним, что после рождения Гарри занимал третье место в списке наследников британского престола. Однако из-за появления на свет племянников Джорджа, Шарлотты и Луи он переместился на шестое место.
В интервью герцог Сассекский неоднократно признавался, что не мечтает о власти и короне. Гарри всегда хотел жить спокойно, как самый обычный британец. Когда на свет появился его сын Арчи, принц, по неподтвержденным данным, даже отказался от титула графа Дамбартона для ребенка, объяснив это тем, что у мальчика должно быть спокойное детство вдали от чрезмерного внимания общественности.
Сейчас Гарри часто путешествует по всему миру вместе с женой. Несмотря на то, что изначально в их союз с Меган Маркл мало кто верил, влюбленные смогли доказать, что испытывают искренние чувства друг к другу.