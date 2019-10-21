«Наши пути разошлись»: принц Гарри впервые прокомментировал ссору с братом

Вот уже несколько месяцев западные СМИ обсуждают возможную вражду сыновей принцессы Дианы — 35-летнего принца Гарри и 37-летнего брата Уильяма. Инсайдеры утверждают, что принцы поссорились из-за Меган Маркл: якобы старшему брату не нравилось то, как быстро развивались отношения младшего с бывшей актрисой.

Гарри долго хранил молчание, но в документальном фильме, посвященном его визиту в Африку, признался, что их взгляды на жизнь действительно различаются, из-за чего иногда происходят конфликты. Однако герцог Сассекский всегда считал и считает Уильяма близким другом, к которому всегда можно обратиться за советом.

«Неизбежно случается всякое. Но мы братья и всегда ими будем. Конечно, сейчас наши пути разошлись, но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он тоже всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что мы оба заняты, но я очень его люблю», — рассказал Гарри.

Ранее источники, приближенные к Букингемскому дворцу, заявляли, что ссора принцев произошла из-за конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Якобы жены не могли найти общий язык, и их соперничество сказалось на отношениях братьев. Слухи достигли такого масштаба, что представителям королевской семьи даже пришлось их опровергать.

Гарри же уверен, что кризис в отношениях с братом носит временный характер. «У нас бывают хорошие и плохие дни, как и у любых других родственников», — подчеркнул принц.

Напомним, что после рождения Гарри занимал третье место в списке наследников британского престола. Однако из-за появления на свет племянников Джорджа, Шарлотты и Луи он переместился на шестое место.

В интервью герцог Сассекский неоднократно признавался, что не мечтает о власти и короне. Гарри всегда хотел жить спокойно, как самый обычный британец. Когда на свет появился его сын Арчи, принц, по неподтвержденным данным, даже отказался от титула графа Дамбартона для ребенка, объяснив это тем, что у мальчика должно быть спокойное детство вдали от чрезмерного внимания общественности.