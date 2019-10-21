Нюша показала ножки, загорая в пустыне

Певица Нюша в своем Instagram разместила фото, зацепившее фанатов. 29-летняя звезда показала, как загорает, лежа в гамаке. На ней красный халатик, наброшенный поверх черного сплошного купальника, и больше ничего. Позади виднеется явно не российский пейзаж, пишет Экспресс газета.
«Said she's gonna make a stop in Nevada…» — подписала снимок Нюша, намекая, что находится в штате Невада, США.
Некоторые фанаты предположили, что певица готовится к штурму небезызвестной «Зоны 51» (на это Нюша ответила смеющимся эмодзи). Другие высказали догадку, что исполнительница проводит в Неваде съемки нового клипа. Так это или нет, пока остается интригой.
А вот внешний вид Нюши всех однозначно порадовал. «Шикарные ножки», «Красотка», «Соблазнительное фото», «Спору нет, ты огонь», — прокомментировали кадр подписчики.