Нюша показала ножки, загорая в пустыне

Некоторые фанаты предположили, что певица готовится к штурму небезызвестной «Зоны 51» (на это Нюша ответила смеющимся эмодзи). Другие высказали догадку, что исполнительница проводит в Неваде съемки нового клипа. Так это или нет, пока остается интригой.