Мать Ратмира Шишкова не смогла сдержать слез, узнав имя новорожденного сына Тимати

На прошлой неделе Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. Модель подарила рэперу долгожданного сына, которого назвали Ратмиром. Судя по всему, малыша назвали в честь погибшего друга Тимати Ратмира Шишкова, который в 19 лет разбился в страшной аварии, пишет Экспресс газета.
Накануне Анастасию выписали из роддома, ее с малышом встречали сам Тимати, его мама Симона Юнусова и дочь Алиса от Алены Шишковой, которая уже успела познакомиться с братиком и гордо держала его на руках. Теперь Решетова вместе с сыном находится дома и привыкает к новой роли.
Тем временем журналисты связались с матерью покойного Ратмира Шишкова Лялей, которая была сильно удивлена, что Тимати назвал новорожденного малыша в честь ее сына. Этот поступок тронул Лялю Шишкову до слез.
Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго. Тимур счастлив, ведь парень долгожданный. Обязательно куплю что-то для маленького Ратмирчика в подарок и приеду в гости посмотреть,
— поделилась со «СтарХитом» мама Ратмира Шишкова.