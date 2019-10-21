Мать Ратмира Шишкова не смогла сдержать слез, узнав имя новорожденного сына Тимати

Я, конечно же, позвонила, поздравила Тимура. Очень за него рада. Если честно, не предполагала, как он планирует назвать кроху, а узнав, была тронута до слез. В разговоре он заметил, что таким образом наследие и память о моем сыне останутся надолго. Тимур счастлив, ведь парень долгожданный. Обязательно куплю что-то для маленького Ратмирчика в подарок и приеду в гости посмотреть,