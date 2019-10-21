Ученые назвали новую опасность воды из-под крана

В водопроводную систему вода попадает практически идеальной — по крайней мере, в крупных городах. Но, проходя через километры труб на пути к вашему крану, она успевает «обогатиться» самыми разными примесями, ведь зачастую этим самым трубам десятки лет, они могут быть покрыты и ржавчиной, и неприятным осадком. Что самое скверное, среди этих примесей есть канцерогены — вещества, которые накапливаются в организме и вызывают рак.

Американские ученые проверили, что льется из крана в домах рядовых жителей городов. И нашли в воде более 90 различных загрязнителей, включая 22 вида канцерогенов (мышьяк, например), а также остаточные следы дезинфицирующих веществ — хлорорганические соединения. По мнению экспертов, такой «коктейль», регулярно попадая в организм человека, может провоцировать развитие рака.