Фото: Линдеманн отдыхает в ресторане в центре Петербурга

Новый снимок, появившийся в Instagram фронтмена Rammstein — Тилля Линдеманна — рассекретил местонахождение звезды. Судя по фото, музыкант до сих пор находится в Санкт-Петербурге.

Известно, что Линдеманн приезжал в Северную столицу на прощальный концерт группы «Ленинград». Однако на следующий день после мероприятия артист выложил новое фото, которое свидетельствует о том, что он все еще находится в России. На снимке Тилль сидит за столом в ресторане — у окна с видом на Исаакиевский собор.

По слухам, солист Rammstein планирует снять в Петербурге несколько клипов, однако подробной информации об этом нет. Известно также, что Линдеманн посетил в России день рождения своей близкой подруги — певицы Светланы Лободы, с которой, по слухам, его связывают романтические отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что совместный снимок Линдеманна и Лободы на вечеринке после этого шоу дал поклонникам новый повод заподозрить артистов в тайном романе.