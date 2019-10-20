Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого в конце октября ожидают проблемы

У Овнов вторая половине октября будет не самой удачной, несмотря на вроде бы хорошее начало. Энергетика звезда со среды станет деструктивной, что и принесет с собой проблемы. Чтобы противостоять им, эксперт советует бороться с собственной импульсивностью и воздержаться от общения с агрессивными людьми. Также Глоба рекомендует думать перед каждым своим шагом и не ввязываться ни в какие авантюры.

Для рожденных под знаком Тельца появится возможность исправить прошлые ошибки. Благоприятное расположение звезд и планет открывают окно для духовных поисков, что станет для них настоящим спасением от проблем и негатива, в том числе и от неприятностей на работе. Астролог отмечает, что не стоит бояться неурядиц, потому что с ними можно будет справиться привычными методами. Тельцам нужно немного спокойствия. Улучшить настроение помогут близкие, друзья, общение с новыми людьми и методика холотропного дыхания.

Уязвимые и чувствительные Раки должны побольше общаться с более сильными духом знаками Зодиака. Таким образом они получат заряд позитива и к тому же научатся чему-то полезному. Очень благоприятным станет понедельник. Астрологи рекомендуют Ракам в этот день не закрываться от мира, а, наоборот, быть открытыми и добродушными. Однако уже 22 и 23 числа Ракам стоит поменьше рисковать и не торопить события, поскольку чересчур динамичное развитие событий может только навредить. Лучше просто быть наблюдательными и внимательными ко всему, что происходит.

У Львов на этой неделе ожидается смена настроения и энергетики. 23 октября планеты и звезды станут негативными из-за любовным проблем и переживаний. В финансовой сфере лучше пока поберечь силы и деньги, воздерживаясь от крупных трат. Проблемы могут приходить с разных сторон, поэтому терять бдительность ни в коем случае нельзя. Изменения в положении звезд могут спровоцировать вспышки ностальгии, а также снижение решительности. Не нужно копаться в прошлом.