Гороскоп на 21 котября: Весам стоит умерить желания, а Овнам - сбавить пыл

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Овен

Какими бы энергичными вы себя ни ощущали, не торопитесь сделать все и сразу — будет мало толку.

Телец

Примените креативность мышления с пользой — придумайте несколько полезных идей для вашей жизни.

Близнецы

Не торопитесь тратить деньги направо и налево — для этого еще будет более подходящий день.

Рак

Луна сегодня находится в вашем знаке, и это поможет вам действовать более обдуманно и спокойно.

Лев

Если вас что-то не устраивает, не стоит срываться на окружающих. Лучше попытайтесь найти причину проблемы.

Дева

Не обращайте внимание на чужую безответственность. Главное, что вам сегодня это несвойственно.

Весы

Будьте умеренными в своих желаниях. Не злоупотребляйте вредной пищей и повышенными тратами.

Скорпион

Расходуйте энергию с умом, тратя ее на то, что действительно требует усилий и имеет значение.

Стрелец

Проявите сегодня больше самодисциплины и трудолюбия — и вы со всем справитесь, не сомневайтесь.

Козерог

Если у вас есть такая возможность, продлите себе на этот понедельник режим выходного дня.

Водолей

Как бы окружающие не провоцировали на ссору, вы все равно сможете утихомирить конфликт.

Рыбы