Гороскоп на 21 котября: Весам стоит умерить желания, а Овнам - сбавить пыл

К сожалению, начало этой недели находится под управлением стрессовых 23-х лунных суток, символом которых является крокодил. Постарайтесь сегодня не встревать в конфликты и уж точно не провоцировать их. От начала важных проектов лучше пока откажитесь, но не откладывайте в долгий ящик выполнение того, что уже было начато, пишкт vesti.ua.
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Овен
Какими бы энергичными вы себя ни ощущали, не торопитесь сделать все и сразу — будет мало толку.
Телец
Примените креативность мышления с пользой — придумайте несколько полезных идей для вашей жизни.
Близнецы
Не торопитесь тратить деньги направо и налево — для этого еще будет более подходящий день.
Рак
Луна сегодня находится в вашем знаке, и это поможет вам действовать более обдуманно и спокойно.
Лев
Если вас что-то не устраивает, не стоит срываться на окружающих. Лучше попытайтесь найти причину проблемы.
Дева
Не обращайте внимание на чужую безответственность. Главное, что вам сегодня это несвойственно.
Весы
Будьте умеренными в своих желаниях. Не злоупотребляйте вредной пищей и повышенными тратами.
Скорпион
Расходуйте энергию с умом, тратя ее на то, что действительно требует усилий и имеет значение.
Стрелец
Проявите сегодня больше самодисциплины и трудолюбия — и вы со всем справитесь, не сомневайтесь.
Козерог
Если у вас есть такая возможность, продлите себе на этот понедельник режим выходного дня.
Водолей
Как бы окружающие не провоцировали на ссору, вы все равно сможете утихомирить конфликт.
Рыбы
Уделите время физнагрузкам, но не в домашней обстановке, а в спортзале или на природе.