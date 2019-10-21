Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Астрологи поделились секретами привлечения любви для каждого знака Зодиака на неделю с 21 по 27 октября. Любовный гороскоп расскажет, как лучше расставить приоритеты в середине осени.
На улице холодает, но это не повод для хандры и плохого настроения. На небе — Венера в Скорпионе и Марс в Весах. Первая отвечает за перепады настроения и ревность, второй — за чувствительность и импульсивность. Эксперты dailyhoro.ru советуют подготовить себя к этому и отнестись к происходящим событиям с долей иронии — тогда все пройдет гладко и без инцидентов. Обеспечиваем себе гармонию и комфорт, окружаем близких любовью, удерживаем себя от необдуманных поступков и читаем гороскоп для каждого знака.
Овен
Самая коварная тема этой недели — ревность. Непредвиденные обстоятельства, притянутые «за уши» подозрения, необоснованные сомнения могут оставить Овнов в недоумении: куда исчезло доверие в паре? Такое настроение обеспечит активный Нептун, заставив загрустить и засомневаться в себе. Астрологи советуют подготовиться к этой ситуации, чтобы не разрушить отношения. Избежать проблем поможет совместный досуг и общение.
Телец
Венера в Скорпионе, а значит, уязвимым местом может стать личная жизнь. На этой неделе возможны радикальные перемены: скандалы, разрывы, громкие споры или неожиданное возвращение бывшего возлюбленного. Тельцам лучше быть во всеоружии. Если есть возможность, восполняйте энергетику и медитируйте, чтобы быстро сориентироваться в сложной ситуации.
Близнецам астрологи советуют встречать неделю максимально расслабленными и в хорошем настроении. Венера повысит риск обострения прошлых проблем, конфликтов, споров, негативных чувств и прочих напастей. От хандры, которая на этой неделе может коснуться многих, Близнецам поможет спастись общество любимого человека в непринужденной романтической атмосфере. Можно сходить в кино на премьеру или принять участие в вечеринке, главное — не нагнетать проблемы, сидя дома.
Рак
Марс в Весах подсказывает Ракам: что-то не заладится с партнером или поклонниками в социальных сетях. Увы, но планета-антагонист прибавит проблем: понижение настроения, ложные страхи, болезненная эмоциональность — все это не лучшим образом скажется на отношениях. Энергетический фон изменить сложно, поэтому астрологи рекомендуют переждать проблемный период, быть спокойными и решать любые проблемы с помощью доверительных разговоров.
Лев
На этой неделе Солнце войдет в Скорпиона, заставив Львов вспомнить о том, что они бывают очень эгоистичными и заносчивыми. Настроение может колебаться: Львы будут то ругаться, то плакать, то капризничать. Больше всего не повезет тем, кто попадется под их горячую руку. Но, по мнению астрологов, такое настроение отчасти полезно: появится возможность сказать что-то значимое, показать свои настоящие чувства, а также слабости. Можно преодолеть недопонимания и вывести отношения на новый уровень.
Нахождение Марса в Весах предвещает неожиданные ситуации, которые обычно показывают только в романтических фильмах. Нет, никаких трагедий не будет, но обстоятельства заставят понервничать, особенно Дев, которые находятся в продолжительных отношениях. Неделя сопряжена с форс-мажорами в любви, поэтому стоит быть начеку и повременить с новыми знакомствами и свиданиями. Если есть любимый человек, то нужно провести с ним максимум времени: это вас сблизит. Если нет — утешение можно найти в творчестве.
Весы
Весы на этой неделе испытывают влияние сразу двух планет: Венеры и Марса. Если они рассчитывали на улучшение отношений или решение проблем, то, увы, астрологи предупреждают: в этих темах их ждет какое-то разочарование или непредвиденные события. Возможно, вместо гармонии Весов ждут сложности и конфликты. Чтобы не утонуть в негативе, рекомендуется поработать с энергетикой.
Скорпион
В знаке Скорпиона скопление планет. Это говорит о большом количестве событий и впечатлений. Скучно не будет. Замечательно, если одиноким Скорпионам удастся с кем-то познакомиться: встреча может перерасти в захватывающий роман. Семейным и влюбленным представителям знака астрологи рекомендуют сделать акцент на общении и переписках. Нежные сообщения в обеденные перерывы — отличная терапия для угасающей страсти.
Стрелец
Активизация Нептуна сулит очень деликатную тему. Если Стрельцам есть что скрывать от партнера, то на этой неделе тайны могут раскрыться. Скрытным представителям знака астрологи советуют быть бдительнее и осторожнее. Остальным можно раскрыть все свои карты. Откровенность принесет значительные перемены в личной жизни. Возможно, найдутся новые причины быть вместе, получится стать ближе или получить прощение. Главная хорошая новость заключается в том, что эти перемены к лучшему.
Марс обещает Козерогам что-то новое в отношениях с окружающими или с любимым человеком. Возможны большие неожиданности, вплоть до того, что коллега, с которым вы знакомы 10 лет, окажется тайным поклонником. В общем, неделя удивит как семейных, так и одиноких представителей знака. Важно отметить, что из всего зодиакального круга Козерогам сейчас повезет больше всего. В их жизни произойдут кардинальные, но очень благоприятные перемены.
Водолей
Возможно, на этой неделе Водолеям придется решать какие-то серьезные вопросы дома. Шансы уладить все сложные моменты и двусмысленные ситуации очень высоки, и если есть заинтересованность в улучшении отношений, то можно поднять этот вопрос. Усиленный Нептун подсказывает, что сейчас стоит присмотреться к тем, кто рядом: возможно, есть человек, который тайно любит, или у партнера появились какие-то секреты. В любом случае есть смысл развить интуицию и понаблюдать за происходящим.
Рыбы
Впервые за последнее время Рыбы в полной мере ощутят негативное влияние Венеры в Скорпионе. Возможны судьбоносные встречи, неожиданные события и личные проблемы, которые выбьют из колеи. Астрологи советуют укрепить энергетику, чтобы не потерять веру в себя из-за возникших препятствий. Отличной идеей может стать общение с партнером или семьей на волнующие темы: близкие люди услышат и постараются понять.