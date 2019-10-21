Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

На улице холодает, но это не повод для хандры и плохого настроения. На небе — Венера в Скорпионе и Марс в Весах. Первая отвечает за перепады настроения и ревность, второй — за чувствительность и импульсивность. Эксперты dailyhoro.ru советуют подготовить себя к этому и отнестись к происходящим событиям с долей иронии — тогда все пройдет гладко и без инцидентов. Обеспечиваем себе гармонию и комфорт, окружаем близких любовью, удерживаем себя от необдуманных поступков и читаем гороскоп для каждого знака.

Овен

Самая коварная тема этой недели — ревность. Непредвиденные обстоятельства, притянутые «за уши» подозрения, необоснованные сомнения могут оставить Овнов в недоумении: куда исчезло доверие в паре? Такое настроение обеспечит активный Нептун, заставив загрустить и засомневаться в себе. Астрологи советуют подготовиться к этой ситуации, чтобы не разрушить отношения. Избежать проблем поможет совместный досуг и общение.

Телец

Венера в Скорпионе, а значит, уязвимым местом может стать личная жизнь. На этой неделе возможны радикальные перемены: скандалы, разрывы, громкие споры или неожиданное возвращение бывшего возлюбленного. Тельцам лучше быть во всеоружии. Если есть возможность, восполняйте энергетику и медитируйте, чтобы быстро сориентироваться в сложной ситуации.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют встречать неделю максимально расслабленными и в хорошем настроении. Венера повысит риск обострения прошлых проблем, конфликтов, споров, негативных чувств и прочих напастей. От хандры, которая на этой неделе может коснуться многих, Близнецам поможет спастись общество любимого человека в непринужденной романтической атмосфере. Можно сходить в кино на премьеру или принять участие в вечеринке, главное — не нагнетать проблемы, сидя дома.

Рак

Марс в Весах подсказывает Ракам: что-то не заладится с партнером или поклонниками в социальных сетях. Увы, но планета-антагонист прибавит проблем: понижение настроения, ложные страхи, болезненная эмоциональность — все это не лучшим образом скажется на отношениях. Энергетический фон изменить сложно, поэтому астрологи рекомендуют переждать проблемный период, быть спокойными и решать любые проблемы с помощью доверительных разговоров.

Лев

На этой неделе Солнце войдет в Скорпиона, заставив Львов вспомнить о том, что они бывают очень эгоистичными и заносчивыми. Настроение может колебаться: Львы будут то ругаться, то плакать, то капризничать. Больше всего не повезет тем, кто попадется под их горячую руку. Но, по мнению астрологов, такое настроение отчасти полезно: появится возможность сказать что-то значимое, показать свои настоящие чувства, а также слабости. Можно преодолеть недопонимания и вывести отношения на новый уровень.

Дева